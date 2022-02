« Dark Desire » : la fin de la saison 2 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Le passé nous atteint toujours, surtout ceux qui veulent le fuir et Darío et Alma le savent bien. C’est pourquoi dans la deuxième saison de « sombre désir« , bien qu’ils sachent que leur relation est impossible, les amoureux se retrouvent et revivent leur romance toxique. Mais une fois de plus, ils sont impliqués dans une mort mystérieuse qui révèle plusieurs secrets.

Alma tente de surmonter son obsession pour Darío en participant à un groupe de soutien pour femmes, mais toutes ses avances sont perdues lorsqu’elle reçoit une invitation au mariage de son ex-amant avec une jeune femme nommée Julieta. Sous prétexte d’avertir sa petite amie, Alma se rend à son hôtel et s’implique à nouveau avec Darío.

Lors de son enterrement de vie de jeune fille, Juliette reçoit un message inquiétant, et un drame se produit : elle tombe du toit, ou est-elle poussée ? Darío et Alma arrivent également à cet endroit, mais le premier est inconscient. Qu’est-ce qui s’est passé?

Zoe tente de convaincre sa mère de ne pas poursuivre sa relation avec Darío dans la saison 2 de « Dark Desire » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « DARK DESIRE » ?

Esteban, qui a été libéré de prison, arrive également à l’hôtel après avoir reçu un tuyau anonyme. Mais il n’est pas le seul impliqué, puisque Lys, une ancienne amante de Darío rejoint le groupe de soutien d’Alma, partage son histoire et propose de révéler les secrets du mystérieux jeune homme.

Au fur et à mesure que l’enquête progresse, dirigée par le détective Montaño, les preuves désignent Darío Guerra comme le principal suspect, mais le fiancé de Julieta insiste sur le fait que quelqu’un a volé son identité et se fait passer pour lui.

Quand Iñigo Lazcano, le père de Julieta, trouve le téléphone portable de sa fille, il découvre une vidéo qui incrimine Alma, alors il la donne à Darío, espérant qu’il fera ce qu’il faut. Bien que Guerra porte plainte contre Alma, il l’aide également à échapper à la police pour rechercher l’amelta de Lucinda.

Grâce au micro du bureau de Montaño, Esteban intercepte le couple et emmène Alma. Bien qu’au début, le protagoniste de « sombre désir» se méfie de son ex-beau-frère, après avoir connu la véritable relation entre Darío et Lys, il décide de se faire aider pour enquêter sur la participation de cette femme à la mort de Julieta.

Vers la fin de la deuxième saison de « sombre désir», de nouvelles preuves indiquent Lys, surtout après qu’il a été révélé qu’elle est la mère adoptive et l’amante de Darío. Quand Alberto Guerra a découvert sa liaison, il a tenté de tuer son neveu, mais sa femme lui a tiré dessus et l’a ensuite tué.

Alma découvre enfin la vérité sur Darío (Photo: Dark desire / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « DARK DESIRE » ?

Après l’apparition du faux Darío et l’attaque de Montaño, la police arrête Lys et Alma fait à nouveau confiance à son partenaire. Cependant, les aveux de cette femme lui font comprendre qu’il n’y a pas de frère jumeau et qu’elle doit choisir entre le dénoncer ou s’enfuir avec lui.

Le plan de Lys était de ruiner le mariage de Darío parce qu’il l’a abandonnée et a volé après la mort d’Alberto. De plus, il voulait piéger Alma pour la mort de la fille d’Iñigo parce qu’il ne pouvait pas supporter que son beau-fils soit prêt à faire n’importe quoi pour une autre femme.

Finalement, Alma décide de tendre un piège à Darío et avec l’aide d’Esteban, Leonardo, Zoe et Montaño, lui fait avouer ses crimes : il a fait semblant d’avoir un jumeau pour récupérer son héritage et dans un accès de folie a assassiné sa fiancée.

La deuxième saison de « sombre désir» se termine avec Darío à l’hôpital, mais menotté, Lys en prison et Alma laissant derrière elle son obsession pour Darío Guerra.