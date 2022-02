Dark Desire : aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

La populaire émission Netflix a terminé son deuxième lot d’épisodes avec quelques questions à répondre. Y aura-t-il une troisième saison ?

©IMDBsombre désir

sombre désir est un drame à succès d’origine mexicaine qui s’est classé parmi les contenus les plus regardés par le public de Netflix. Dans ce cas, le programme suit la vie d’Alma Solares (Maite Perroni) et de Darío Guerra (Alejandro Speitzer) où se mêlent des assaisonnements tels que le suspense et l’obsession d’un haut degré d’érotisme qui font du programme un contenu attrayant dans le catalogue de la Géant du streaming.

Jorge Poza, qui dans la fiction joue Leonardo Solares, a admis dans une interview que le programme aurait pu se terminer : « Nous savions qu’il s’agissait en fait d’une dernière saison. Ils ont mis la saison deux dessus, mais tout indique que c’est la dernière saison. Je l’aurais donné pour quatre saisons parce que c’est devenu un bon thriller qui a également traversé les frontières à cause des problèmes qu’il traite et parle la même langue pour le Mexique, Israël, Abu Dhabi ou n’importe quel autre endroit ».

Les fans de Dark Desire veulent une troisième saison

La fin de la deuxième série d’épisodes de sombre désir trouve Esteban, Leonardo, Zoe et Montaño aidant Alma à tendre un piège à Darío et à lui faire avouer ses crimes : il a fait semblant d’avoir un jumeau pour récupérer son héritage et a assassiné sa fiancée. Le méchant est abattu alors qu’il tentait de blesser Alma et est menotté à un lit d’hôpital par la police.

La vérité est que les adeptes de l’émission attendent avec une grande attente une annonce de Netflix pour confirmer une troisième série d’épisodes de sombre désir aller de l’avant avec ce thriller captivant. La production mexicaine est devenue un phénomène de masse avec un casting de luxe qui pourrait sûrement conquérir à nouveau le public dans une autre entrée de la série.

Qui reviendrait dans une supposée troisième saison de sombre désir? Maite Perroni comme Alma Solares, Erik Hayser comme Esteban Solares, Alejandro Speitzer comme Darío Guerra, Jorge Poza comme Leonardo Solares, Regina Pavón comme Zoe Solares, Catherine Siachoque comme Lys Antoine et Arturo Barba comme Iñigo Lazcano. Du Streaming Giant, un troisième volet de ce programme à succès n’a pas encore été confirmé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂