Dark Alliance sur PC sera une réalité

Le RPG d’action de Black Isle Studios élargit les plates-formes. Nous pouvons jouer le remaster de Baldur’s Gate: Dark Alliance sur PC.

Il y a quelques jours, le retour de Baldur’s Gate: Dark Alliance a été annoncé. Le légendaire Action RPG revient à peine 20 ans après sa sortie d’origine avec une réédition qui comprend diverses améliorations techniques adaptées à notre époque, et qui est maintenant disponible sur PS4 et Xbox One. Maintenant, il a été confirmé que nous pouvons également jouer au jeu. Baldur’s Gate: Dark Alliance Remaster sur PC d’ici la fin de l’année.

C’est ainsi qu’ils le disent du Profil officiel de Black Isle Studio, une étude appartenant à l’éditeur Interplay, qui affirme qu’une version PC de cette version remaniée de Baldur’s Gate: Dark Alliance est en développement.

Ils ne disent pas au-delà qu’ils s’attendent à ce que le port soit disponible d’ici la fin de l’année et espèrent «s’assurer que vous avez un jeu coopératif en ligne en utilisant le jeu à distance Steam». En même temps, ils disent qu’ils mettront à jour les informations lorsqu’ils disposeront de données plus concrètes.

Le plus drôle, c’est que ce sera la première fois que ce RPG d’action basé sur Dragons and Dungeons arrive sur PC. L’aventure originale n’est sortie que sur PS2, GameCube et Xbox; les consoles de l’époque.

Il est rare qu’une saga née sur PC, avec un concept plus typique de ce système, n’ait pas fait ses débuts sur cette plate-forme; même s’il s’agissait d’une manœuvre à l’époque pour rapprocher le genre de nouveaux publics. Maintenant, même 20 ans plus tard, vous pouvez jouer avec le clavier et la souris si vous le souhaitez.

Veuillez noter que cette remasterisation de Baldur’s Gate Dark Alliance n’inclut pas de nouvelles fonctionnalités ou extras. C’est une remasterisation à utiliser, et ses changements sont au niveau technique, avec des graphismes légèrement améliorés et une résolution 4K sur les systèmes compatibles. Le tout au prix de 29,99 euros.