Dark Alliance 2 pourrait être remasterisé

En vue de la première de la première partie, Black Isle Studios envisage de répéter avec une remasterisation de Baldur’s Gate: Dark Alliance 2.

Vendredi dernier a marqué le 20e anniversaire de la sortie originale de Baldur’s Gate: Dark Alliance, et Interplay n’a pas manqué cette occasion de ramener le classique Action RPG of Dragons and Dungeons sur les consoles actuelles. Maintenant, ils étudient s’il faut faire un Baldur’s Gate: Remasterisation de Dark Alliance 2.

Oui, la première Dark Alliance est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, au format numérique et avec des améliorations. De plus, le jeu fera ses débuts sur PC plus tard cette année. Mais ce n’est peut-être pas le seul retour de la série.

Via Twitter, le compte officiel de Black Isle Studios J’ai répondu aux fans de Baldur’s Gate qui posent des questions sur la suite. Rappelons que Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 a fait ses débuts en 2004 sur Xbox et PS2. Et avec son prédécesseur désormais disponible sur les plateformes actuelles, le studio n’exclut pas de ramener également sa suite.

«Le lancement du PC [de Dark Alliance 1] est en cours pour le moment. Nous espérons qu’il arrivera sur Steam cette année«, Commentaires Black Isle Studios, auxquels ils ajoutent:«Et la suite est sur la table Restez à l’écoute!«.

En d’autres termes, le studio évalue la possibilité de rééditer Dark Alliance 2 pour les plateformes actuelles, et ils utiliseront sûrement cette remasterisation du premier jeu pour tester les eaux et évaluer la réception des utilisateurs.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une remasterisation complète en tant que telle, le retour de Baldur’s Gate: Dark Alliance offre une jouabilité 4K sur PS4 Pro et Xbox One X, ainsi que sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series de nouvelle génération via la rétrocompatibilité.