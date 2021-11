Dario Argento confirme son retour à la réalisation avec « Dark Glasses »

Dix ans se sont écoulés depuis que le maître de l’horreur italien Dario Argento est passé derrière la caméra avec la sortie d’une adaptation ratée de « Dracula » en 2012. Cependant, l’idée que le responsable comme « Suspiria » ou « Opera » est revenue au direct.

Wild Bunch International, à travers une déclaration via Screen International, a présenté sur les réseaux sociaux une première image de « Dark Glasses », une cassette qui racontera l’histoire d’une prostituée qui a perdu la vue après l’attaque d’un tueur en série, qui prend soin d’un petit garçon chinois dont la vie a également été affectée par le même homme.

Argento assure que « Dark Glasses » est un retour au giallo italien classique avec une touche d’horreur moderne. « C’est une adulte aveugle, il est trop jeune pour s’occuper de lui-même. Au montage, deux cultures différentes… Cette combinaison est la machinerie des ‘Dark Glasses’ », a déclaré le cinéaste.

Dario Argento a souligné qu’avec ce film, il essaie d’exercer son désir d’explorer deux mondes différents, « le sien, que nous connaissons déjà, le sien est plus mystérieux, et nous permettra d’entrer dans les quartiers, les maisons et les coutumes de la communauté chinoise à Rome, où ils ont créé un véritable Chinatown ».

Le film mettra en vedette sa fille, Asia Argento, en tant que protagoniste. Ce n’est pas la première fois que le cinéaste réalise sa propre fille, ayant déjà collaboré sur des films tels que « Trauma », « Ill Fantasma Dell’opera », « La Terza Madre » et « Dracula ». «Elle est heureuse de travailler avec moi et, bien sûr, je suis aussi heureux parce que nous nous comprenons parfaitement. Elle sait toujours ce que je veux, elle me comprend ».

Dario Argento a terminé le tournage de « Dark Glasses » en août dernier en Italie, anticipant que le film sortira avec une distribution mondiale dans le courant de 2022.