Daria Spin Off Jodie devient un film d’animation, le casting complet de la voix est annoncé

Dans un monde de redémarrages, en particulier les propriétés des années 90, Daria est l’une de ces propriétés qui a sauté sur et hors de l’étagère. Mais selon Variety, il semble que le spin-off se produise enfin. Le spin-off, simplement intitulé Jodie sera un film d’animation centré sur l’ami et ancien camarade de classe de Daria.

Dans la version originale Daria série, Jodie était un personnage récurrent. Contrairement à la plupart des autres élèves de Lawndale High, Jodie était une autre intellectuelle et l’un des seuls autres enfants à comprendre le sens de l’humour de Daria. Ses parents se sont efforcés de la faire réussir, elle a donc été forcée d’être membre de plusieurs clubs afin d’étoffer ses candidatures à l’université. Étant l’une des seules étudiantes noires, elle a également été utilisée comme voix pour les problèmes noirs et a donc également été vue en train de faire du bénévolat et des cours parascolaires. Grace Edwards, productrice exécutive et scénariste de Jodie a parlé avec le Huffington Post de son enthousiasme à travailler avec le personnage.

« C’était une joie parce que j’ai grandi avec Daria. Je me souviens de l’avoir regardé sur MTV et de m’être senti très vu par lui. J’étais une fille ringard, et j’avais vraiment l’impression que Daria et Jane étaient représentatives de ceux d’entre nous qui se sentaient invisibles. Comme Jodie, je suis allé dans des écoles principalement blanches en grandissant, donc j’ai tellement ressenti le fait d’avoir l’impression que vous ne pouvez vraiment pas être pleinement vous-même. Chaque fois que je voyais Jodie, je m’asseyais plus droit et j’en voulais toujours plus. J’avais l’impression qu’il n’y avait pas assez d’elle.

Jodie ramènera la jeune femme, maintenant diplômée de l’université et partant en tant que stagiaire pour l’entreprise technologique Firstfinity. Jodie elle-même, exprimée par Jessica Cyndee Jackson dans Daria, sera désormais exprimée par Tracy Ellis Ross (Noirâtre). Cole Escola (Tuca et Bertie) comme Ryan, Pamela Adlon (roi de la colline) comme Jocelyn Light, William Jackson Harper (Le bon endroit) comme Mack, Jojo T. Gibbs (Bon problème) comme Tiffany, Alex Moffat (Ralph brise Internet) comme Barry, Zosia Mamet (L’hôtesse de l’air) comme Greta, Dermot Mulroney (Éhonté) comme Lionel, Kofi Siriboe (Reine Sucre) comme Raymond, Kal Penn (Maison) comme Sandeep, Dulcé Sloan (Le Grand Nord) comme Cas, et Helene Yorke (Les deux autres) comme Nia. Arden Myrin (Insatiable), qui incarnera la pétillante Brittany Taylor, celle-là même de Lawndale High.

Du lycée au monde réel

Grace Edwards est créditée de l’écriture Jodie ainsi que la production exécutive avec Ellis Ross et Ashley Kohler de Awesome Inc. MTV Entertainment Studios produira le film. Selon Edwards, le film se concentrera sur un tournant majeur avec le personnage, un thème qui n’est que trop familier aux anciens étudiants « doués ».

«Nous allons voir Jodie Landon, qui était l’adolescente noire parfaite, venir dans un tout autre environnement et réaliser qu’elle était le gros poisson dans le petit étang. Et maintenant, elle est un petit poisson dans l’océan. Il s’agit d’elle en train de devenir une adulte dans un environnement différent de Lawndale où nous pouvons voir le personnage à 360 degrés, complet et en trois dimensions.

Actuellement, il n’y a aucune nouvelle où le film sera exactement présenté dans les différents domaines de Paramount, mais il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un long métrage Paramount +. Le service de streaming a depuis trouvé le succès dans l’animation avec les deux Parc du Sud spéciaux centrés sur la pandémie de COVID-19. Nous devrons simplement attendre et voir.