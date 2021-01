Daredevil & The Defenders La renaissance du MCU ne sera pas exclue par Marvel Boss

Maintenant que Marvel Studios et Disney commencent lentement à regagner les droits sur Daredevil, Luke Cage, et Jessica Jones, Kevin Feige, responsable de Marvel, s’est demandé s’il était envisagé de faire revivre les personnages après leur série respective sur Netflix. Les personnages, qui sont chacun des agrafes Marvel extrêmement populaires, ont été piégés dans les limbes grâce aux transactions entre Marvel et le géant du streaming, et bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles de leur retour, Kevin Feige fournit une mise à jour prometteuse.

« Eh bien, vous avez certainement vu ce que nous avons annoncé au Comic-Con il y a un an et demi et lors de la Journée des investisseurs Disney il y a quelques semaines, c’est donc notre objectif. Mais je suis chez Marvel depuis assez longtemps pour ne jamais rien dire. . «

Ainsi, alors que Luke Cage et Daredevil resteront pour le moment au fond du placard, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que Marvel ne les mette dans la mêlée. Bien sûr, il est également très possible que Feige joue simplement la timide, les rumeurs abondent selon lesquelles Charlie Cox Daredevil à tout le moins sera venu dans le prochain Spider-Man 3 sous une forme ou une forme, ce qui gardera l’idée de Les défenseurs vivant dans le MCU.

« Écoutez, j’ai passé un bon moment. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu jouer ce personnage aussi longtemps que je l’ai fait. Bien sûr, j’aimerais continuer. J’adorerais être impliqué avec ça », a déclaré Cox l’année dernière de jouer le rôle. «En tant que fan des films Marvel, j’ai adoré les petits trucs où ils apparaissent ici et là, mais comme nous étions sur Netflix, nous n’avons pas pu faire autant pour des raisons juridiques, je ne sais pas pourquoi, » il ajouta. «Mais j’adore l’idée que Jessica et Matt se présentent en arrière-plan ou que Matt soit un avocat conseillant Peter Parker. Ce serait vraiment, vraiment cool.

Pour ce qui est de Luke Cage, Netflix a retiré la fiche de l’émission en octobre 2018, et bien que les droits sur le personnage soient désormais revenus à Marvel, il y aurait eu des obligations contractuelles entre eux et le service de streaming qui signifiaient que le personnage ne pouvait pas être revisité pendant un certain temps. Cela aurait été le cas pour tous les personnages de Marvel assez chanceux pour recevoir leur propre émission Netflix, y compris Jessica Jones et Le punisseur.

Depuis la fin de la collaboration entre Marvel et Netflix, les droits sur ces personnages sont finalement revenus à Marvel Studios. Les fans attendaient avec impatience leur retour, bien que malheureusement, selon Luke Cage star Mike Colter, il est peu probable qu’il reprenne le rôle quand ils le feront. L’acteur a récemment confirmé qu’il n’avait eu aucune discussion «du tout» avec Marvel depuis l’annulation de l’émission, et qu’il pensait rarement à reprendre le rôle du héros pare-balles de Harlem.

« Je dois dire que j’y pense rarement dans le sens de ce qui pourrait être ou sera, je sais que les fans sont impatients de voir quelque chose avec le personnage », a déclaré Colter. « Je sais que je l’ai établi et c’était un honneur de le faire, mais je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, je suis juste dans ma façon de faire le mal en ce moment et quelques films en pause. Si quelque chose se passe, je J’adorerais avoir une conversation avec eux, mais pour l’instant je ne retiens pas mon souffle, je suis heureux de toute façon, c’était une bonne course. «

Pour le moment, il y a beaucoup de matériel Marvel pour s’enthousiasmer, y compris la sortie imminente de WandaVision, ainsi que de nombreuses autres séries Disney + telles que Loki, She-Hulk, Le faucon et le soldat de l’hiver, et Oeil de faucon. Cela nous vient de Deadline.

