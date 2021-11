Daredevil Talent Grid confirme que le redémarrage de Disney + est en cours?

Marvel envisage-t-il de redémarrer Daredevil ou non ? La question a tourmenté les fans depuis l’annulation décevante de l’adaptation de Netflix, et maintenant, une nouvelle rumeur prétend fournir enfin la confirmation que oui, casse-cou entrera dans l’univers cinématographique Marvel sur Disney+. Le dernier scoop est une gracieuseté de l’utilisateur de Twitter @RPK_News1, un scoop connu dont les antécédents parlent d’eux-mêmes, qui révèle apparemment une grille de casting confirmant qu’un Marvel casse-cou le projet est en effet à ses débuts.

Tu sais quoi. Putain pic.twitter.com/DAt5ri9rRJ – RPK (@RPK_NEWS1) 14 novembre 2021

Bien qu’aucune autre information ne soit disponible pour le moment, c’est sans aucun doute plus que suffisant pour exciter les fans de The Man Without Fear, car ils réclament un retour de Daredevil depuis un certain temps. La grille de casting ne confirme pas si le projet est un film ou une série Disney + (bien que l’on supposerait ce dernier), ou si la sortie MCU commencerait par un nouveau casting ou ramènerait Charlie Cox comme beaucoup l’ont espéré.

Il y a eu tellement de rumeurs autour d’un projet casse-cou redémarrer qu’il est devenu de plus en plus difficile à suivre, mais l’une des dernières affirmations est que les goûts de Daredevil, ainsi que Le punisseur et Jessica Jones, recevront le traitement de « redémarrage en douceur » en utilisant la même distribution que leurs émissions Netflix respectives. Alors que le rapport de l’époque indiquait en outre qu’il n’était pas clair si le personnage recevrait ses propres sorties ou serait simplement présenté dans les films et émissions de télévision d’autres personnages, ce dernier scoop vient peut-être de répondre à cette question particulière.

Depuis, il y a eu des allégations plus spécifiques concernant Charlie Cox’s Daredevil, avec des rapports affirmant que Matt Murdock et son alter ego justicier figureront dans la prochaine série Disney + Écho, et que son rôle sera bien plus qu’une simple apparition. Avec le Écho la série ayant été confirmée lors du récent Disney Plus Day, il se pourrait bien que le super-héros de Cox soit présenté dans le spin-off avant de revenir dans sa propre émission.

Il y a aussi des rumeurs continues selon lesquelles Cox apparaîtra dans un caméo en tant que Matt Murdock dans la prochaine suite de MCU, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il a été rapporté que l’acteur a été aperçu sur le plateau, avec une fuite apparente révélant apparemment une image de Matt Murdock assis à une table avec Peter Parker de Tom Holland, Jon Favreau dans Happy Hogan et Marisa Tomei dans Tante May. L’image semble provenir d’une scène récemment décrite dans une interview de Tom Holland, au cours de laquelle il a taquiné l’inclusion d’un mystérieux quatrième personnage. « Ce sont quatre personnes assises à une table, qui discutent de ce que c’est que d’être un super-héros, et c’était incroyable », a déclaré Holland. « L’autre jour, nous avons regardé la scène, mon frère et moi, et nos mâchoires étaient au sol. »

Charlie Cox continue bien sûr de nier son implication dans tout futur projet Marvel en disant: « Ma réponse est: » Pas de commentaire « . Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais vraiment pas. » J’espère qu’il est juste sacrément doué pour garder des secrets. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter RPK.

Sujets : Daredevil, Disney Plus