Daredevil Star veut que Jessica Jones et The Punisher fassent leur retour dans le MCU

casse-cou la star Charlie Cox espère voir Jon Bernthal et Krysten Ritter faire leur retour dans l’univers cinématographique Marvel. Alors que Cox a joué le rôle de super-héros titulaire dans Marvel’s casse-cou série sur Netflix, Bernthal a joué Frank Castle dans la série dérivée Le punisseur. Pendant ce temps, Ritter a également joué dans trois saisons de Jessica Jones, une autre série Marvel connectée. Il n’est pas tout à fait clair si l’un des personnages des émissions Netflix sera à nouveau revu dans le MCU, bien que les fans souhaitent que cela se produise depuis des années.

Depuis la fin de Daredevil en 2018, Cox n’a donné aucune indication réelle que sa version du super-héros apparaîtra ailleurs dans le MCU. Il reste à voir si cela se produira, bien qu’il y ait des rumeurs de son implication dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Que cela soit exact ou non, Cox veut voir les personnages du « DefendersVerse » réapparaître dans le MCU. Comme il l’a dit à propos de Jon Bernthal et Krysten Ritter lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir cela se produire :

Ce n’est pas hors du domaine des possibilités pour l’un de ces personnages de revenir. Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Charlie Cox reviendra sous le nom de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison en décembre, certains fans pensant qu’une partie de son corps a même été montrée dans la bande-annonce. Cox a nié que c’était lui, et depuis le début, il a maintenu qu’il n’avait aucune implication dans le film. Il dit maintenant qu’il n’a rien d’autre à dire à ce sujet, car il craint de compromettre ses chances de retour du MCU s’il dit la mauvaise chose.

« Ma réponse est sans commentaire; je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais vraiment pas. S’il y avait une chance que cela se produise à l’avenir, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait potentiellement compromettre ces chances . Les gens haut placés chez Marvel, peut-être qu’ils voient ce genre de choses ou qu’ils entendent ce que je dis ou bla, bla, bla… peut-être que ça l’influence. Je ne sais pas, je n’en ai aucune idée. J’aime la passion des fans sont et je me sens très, très touché que tant d’entre eux soient allés en ligne et ont fait entendre leur voix sur leur désir que je revienne et peut-être à l’avenir, cela pourrait arriver, et ce serait formidable. Qui sait ? voir. »