Daredevil Star nie le camée secret dans Spider-Man: No Way Home Trailer

Charlie Cox dit que ce n’est pas lui dans le Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, niant les rumeurs selon lesquelles il aurait fait une apparition secrète en tant que Matt Murdock. Pendant trois saisons sur Netflix, Cox a joué le rôle de Murdock dans la série à succès Marvel casse-cou, mais on ne sait pas si nous le reverrons un jour dans le MCU. Il y a des rumeurs selon lesquelles il apparaîtra dans le rôle de Pas de chemin à la maison, mais ce n’est pas officiellement confirmé.

À un moment donné de la nouvelle bande-annonce, Peter Parker est interrogé par la police. La photo révèle les bras de quelqu’un d’autre vêtu d’une chemise blanche avec une cravate noire claquant un lourd dossier sur la table, bien qu’il ne montre pas son visage. Cela avait conduit à la spéculation qu’il s’agissait des bras de Cox avec Matt Murdock servant peut-être d’avocat de Peter. Compte tenu du secret de Marvel entourant le film, il est difficile de dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas avec toutes les rumeurs, mais Cox insiste sur le fait que les avant-bras montrés dans la bande-annonce ne sont pas les siens.

« Je peux vous promettre que ce ne sont pas mes avant-bras », Charlie Cox a déclaré ComicBook.com, se référant au moment de la bande-annonce. Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que Cox n’apparaîtra pas comme Matt Murdock dans le film, même si Cox dit la vérité ici. Cela signifie simplement que la rumeur du camée Daredevil n’est pas évoquée dans le premier Pas de chemin à la maison bande-annonce, du moins pas dans cette scène particulière. Même ainsi, il convient de noter que Cox a déjà nié son implication.

« Je n’avais pas entendu ces rumeurs, mais ce n’est certainement pas avec mon Daredevil. Je n’y suis pas impliqué », a précédemment partagé Cox avec ComicBook.com. « Si c’est vrai, ce n’est pas avec moi. C’est avec un autre acteur. En tant que fan des films Marvel, j’ai adoré les petits trucs où ils apparaissent ici et là mais parce que nous étions sur Netflix, nous n’avons pas pu faire autant pour des raisons juridiques, je ne sais pas pourquoi. Mais j’aime l’idée que Jessica et Matt apparaissent en arrière-plan ou Matt en tant qu’avocat conseillant Peter Parker. Ce serait vraiment, vraiment cool. «

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison ramène Tom Holland en tant que Peter Parker, Zendaya en tant que MJ, Marisa Tomei en tant que tante May et Jacob Batalon en tant que Ned Leeds, parmi d’autres stars de retour. Benedict Cumberbatch apparaît sous le nom de Doctor Strange, bien que certains fans pensent que ce n’est pas lui dans la bande-annonce, avec l’introduction du multivers à venir dans le film.

En raison du multivers, divers personnages de réalités alternatives apparaîtront. La bande-annonce confirme le retour d’Alfred Molina en tant que Doc Ock de Sam Raimi Spider-Man 2, et d’autres méchants de ce monde ont également été taquinés. La rumeur dit que Tobey Maguire et Andrew Garfield feront des apparitions spéciales en tant que variantes respectives de Peter Parker, peut-être pour aider la version hollandaise à affronter tous ces méchants. Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles d’autres personnages pourraient arriver, ce qui inclut évidemment Matt Murdock de Charlie Cox.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir en salles le 17 décembre 2021. En attendant, Cox peut être vu dans son prochain rôle lorsque Proche arrive sur AMC + le 9 septembre. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

