Daredevil Star Deborah Ann Woll suscite des spéculations sur son retour MCU

Daredevil Star Deborah Ann Woll a ajouté à la spéculation rampante en cours selon laquelle Disney et Marvel envisagent de plier au moins certains des personnages de la série Netflix dans le MCU. Partage d’un post sur les réseaux sociaux de l’affiche du grand écran 2003 Daredevil avec Ben Affleck, certains fans ont pris cela comme un indice que l’homme sans peur se prépare à revenir.

Bien sûr, il est très possible que Woll ait juste eu envie de célébrer l’effort mal reçu pour apporter Daredevil aux écrans, peut-être pour souligner à nouveau à quel point l’effort de Netflix est bon. Personne ne sait quelles étaient ses intentions avec le poste à l’heure actuelle, mais avec le moulin à rumeurs constamment diffusé Daredevil de Marvel spéculation, il est difficile de ne pas se demander ce que tout cela pourrait signifier.

Deborah Ann Woll a joué dans les trois saisons de Netflix Daredevil comme Karen Page, une jeune femme énigmatique dont la quête de justice l’envoie s’écraser dans la vie déjà chaotique de l’avocat et justicier Matt Murdock. Suite aux aventures de Matt Murdock AKA Daredevil (Charlie Cox), un avocat aveugle au jour le jour qui combat le crime en justicier masqué de nuit, l’émission a duré trois saisons avant d’être malheureusement annulée en 2018.

Maintenant que suffisamment de temps s’est écoulé et que les droits sur les propriétés de Marvel Netflix sont revenus à Marvel Studios, des rumeurs ont rapidement commencé à se répandre selon lesquelles Charlie Cox reviendrait en tant que Matt Murdock, Daredevil ou les deux dans la prochaine suite de Marvel. Spider-Man: pas de retour à la maison, avec des rapports affirmant même qu’il avait filmé pendant un court moment sur le projet. L’acteur a cependant déclaré précédemment qu’il ne retiendrait pas son souffle lorsqu’il s’agira de se réhabiller en tant que L’homme sans peur, bien qu’il aimerait avoir la chance de le faire. «Écoutez, j’ai passé un bon moment», a-t-il déclaré. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu jouer ce personnage aussi longtemps que je l’ai fait. Bien sûr, j’aimerais continuer. J’adorerais être impliqué avec ça. »

La rumeur la plus récente prétend que les goûts de Daredevil, le punisseur, et Jessica Jones seront tous repliés dans l’univers cinématographique Marvel, avec Cox, Jon Bernthal et Krysten Ritter reprenant chacun leurs rôles respectifs dans les futurs films et séries Marvel. Cependant, il a également été affirmé qu’ils ne joueraient pas les mêmes versions des personnages que sur Netflix et joueraient à la place des versions redémarrées, le retour de chaque personnage étant censé être réparti sur les phases 4 et 5 du MCU.

Reste à savoir si tout cela est vrai ou non, et les rumeurs étant ce qu’elles sont, il est préférable de prendre tout cela avec une grosse pincée de sel. Il convient de noter cependant que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a suggéré que ces acteurs pourraient revenir en tant que leurs personnages Netflix respectifs, le patron de Marvel disant que « tout est sur le plateau », avant d’ajouter: « C’est l’une des choses amusantes à propos du comics, c’est que les personnages apparaissaient et disparaissaient et allaient et venaient. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. «

Alors, quel est le jeu de Deborah Ann Woll? Aime-t-elle juste le plus tôt Daredevil effort? Ou les fans vont-ils éclater d’applaudissements au retour de Matt Murdock de Charlie Cox et Karen Page de Woll?

Sujets: Daredevil, Disney Plus