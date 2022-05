Daredevil Showrunner appelle Disney + Revival News « doux-amer »

Casse-cou Le showrunner Steven DeKnight a répondu à la nouvelle que le justicier de Marvel recevrait une série Disney + sans son implication, qualifiant l’annonce de « douce-amère ». Steven DeKnight, qui a agi en tant que showrunner, réalisateur, scénariste et producteur tout au long de la première saison de Casse-cou sur Netflix, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer que le personnage sera de retour avec l’aimable autorisation de Disney +, disant que tout ce qu’il veut, c’est un « grand spectacle Daredevil ». Quelque chose sur lequel nous pouvons sûrement tous être d’accord.

Bien que DeKnight ne soit pas impliqué dans le Casse-cou renaissance, Disney s’inspirera probablement de ce qu’il a conçu dans l’émission Netflix. Casse-cou reste l’une des itérations les plus bien accueillies de tous les personnages de Marvel, les fans ayant appelé à haute voix pour que la série soit ramenée depuis son annulation en 2018.

DeKnight n’est pas le seul Casse-cou showrunner pour réagir aux nouvelles de Disney, avec Erik Oleson, qui a été le showrunner de la troisième saison de Netflix de la série Marvel, se rendant également sur les réseaux sociaux pour louer les acteurs, le personnage et les fans. « Ravi d’apprendre que #Daredevil perdure », a tweeté Oleson en réponse à l’annonce récente. « Meilleur casting et meilleure base de fans JAMAIS! »

Le Disney+ Casse-cou La série serait une suite





Alors que DeKnight et Oleson seront apparemment exclus du Casse-cou renaissance, le retour du personnage leur devra beaucoup à tous les deux, car des rapports récents ont affirmé que l’émission Disney + serait une continuation de la série Netflix. En plus d’apporter quelque chose de nouveau à la procédure.

Des rapports ont déclaré que Casse-cou sera « la première des émissions Netflix Marvel à obtenir une série nouvelle mais continue ». Cela suggère fortement que le nouveau Disney + Casse-cou la série considérera tout ce qui s’est passé sur Netflix comme canon. Bien que la nouvelle ne soit confirmée par aucune chaîne officielle, étant donné que Casse-cou la star Charlie Cox a maintenant repris le rôle de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonles fans peuvent être sûrs que l’acteur incarnera à nouveau The Man Without Fear lorsqu’il fera ses débuts à Disney +.





Il y a eu des rumeurs d’un Casse-cou retour pendant un certain temps, avec la nouvelle que cela se produit enfin à la fin de la semaine dernière. Bien qu’aucun détail concernant le casting ou l’intrigue de la série n’ait été publié, l’annonce incluait la nouvelle que Matt Corman et Chris Ord avaient été sollicités pour écrire l’émission, qui fera ses débuts sur Disney +.

Jusqu’à plus Casse-cou nouvelles sont révélées, Marvel a beaucoup d’autres émissions prévues pour la sortie sur Disney +, y compris Mme Marvel, She-Hulk : avocate, Invasion secrète, Cœur de fer, Guerres d’armuresune série se déroulant à Wakanda, un spécial Halloween sans titre, Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxieet le Oeil de faucon retombées, Écho. Et, si l’on en croit les rumeurs et les rapports récents, nous pourrions voir Matt Murdock / Daredevil de Charlie Cox, Jessica Jones de Krysten Ritter et bien d’autres apparaître dans plusieurs d’entre eux avant de revenir dans leurs propres émissions autonomes.









La série Daredevil Disney + sera à la fois une continuation et quelque chose de nouveau

