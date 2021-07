Daredevil Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

– Publicité –



De nombreux spectacles de Disney Plus Marvel Cinematic Universe ne sont pas conçus avec des arcs multi-saisons. La franchise devra donc continuer à puiser dans son vaste catalogue pour s’inspirer. Ils les ont regardés en face, et l’un des principaux candidats. Daredevil Il y a des rumeurs qui ont un impact énorme sur la phase quatre.

Charlie Cox est souvent lié au rôle de She-Hulk et Spider-Man. De nombreux fans seront furieux si cela ne se produit pas. Si c’est le cas, cela conduira très probablement à une production solo. Et nous avons entendu de nos sources, les mêmes personnes qui nous ont dit que War Machine obtiendrait sa série en streaming bien avant la révélation d’Armor Wars – que Daredevil a une quatrième saison en préparation.

Les détails sont encore rares, mais nous pouvons supposer que cela pourrait se produire de plusieurs manières. Même si l’on ignore complètement la possibilité d’un retour multiversal de Cox. De manière réaliste, Marvel Studios pourrait reprendre exactement là où l’émission Netflix s’est terminée sans même avoir à faire référence à l’un des événements qui se sont produits, même si nous espérons que le Kingpin de Vincent D’Onofrio serait au moins impliqué.

Wilson Fisk, l’homme sans peur et Wilson Fisk sont deux des finalistes les plus populaires.HawkeyespinoffEchoIl pourrait également fournir une ligne de communication claire pour obtenir plus d’épisodes casse-cou. être utilisé pour la réintroduction de Kingpin dans le mélange.

Son lien avec la mythologie du MCU le rendra plus accessible et fera également de lui un intérêt romantique pour Maya Lopez d’Alaqua. La saison 4 pourrait avoir une intrigue qui n’est pas résolue, donc tout fil de l’intrigue non résolu peut constituer la base de la saison 4.EchoC’est peu probable arriver jusqu’en 2023.