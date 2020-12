Daredevil reviendra-t-il dans la série She-Hulk Disney + de Marvel?

Matt Murdock pourrait bientôt revenir au MCU d’une manière ou d’une autre, alors que le chef de Marvel, Kevin Feige, semblait taquiner une apparition de Daredevil dans She-Hulk. Lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney jeudi, des tonnes de nouvelles ont été annoncées sur un grand nombre de projets Marvel à venir. Daredevil Les fans espéraient qu’il y aurait confirmation de Marvel que Charlie Cox reprendrait son rôle de la série Netflix ailleurs dans le MCU, mais aucune mise à jour officielle n’a été donnée sur l’avenir de Matt Murdock.

Une grande nouvelle révélée par Marvel est que Mark Ruffalo sera de retour en tant que Bruce Banner pour apparaître dans le She-Hulk séries. Tim Roth est également de retour dans le rôle de l’Abomination, reprenant son rôle du film de 2008 L’incroyable Hulk. Ils rejoindront Tatiana Maslany qui incarne Jennifer Walters, la cousine de Bruce qui acquiert certaines de ses capacités surhumaines par le biais d’une transfusion sanguine. Parce que Jennifer continue de travailler comme avocate en plus de lutter contre le crime dans les rues, la série verra beaucoup de personnages titulaires dans la salle d’audience.

Bien que ce soient les seules annonces de casting officielles, les fans spéculent maintenant Charlie Cox pourrait également apparaître dans la série en tant que Matt Murdock. Lors de l’événement Disney Investor Day, Feige a tease: « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée spécifiquement dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais quels personnages Marvel vont apparaître d’épisode en épisode. »

Kevin Feige a également divulgué un aperçu de l’intrigue de base pour la série Disney + en disant: « C’est une série sur une femme essayant de naviguer dans le monde et d’être prise au sérieux en tant que professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7 » et qu’elle est verte. C’est une série très drôle dirigée par Kat Coiro et Anu Valia. «

Feige s’est abstenu de fournir des indices spécifiques, mais le choix le plus évident pour un personnage à apporter pour un croisement est Matt Murdock. Comme on le voit sur Daredevil, Matt travaille également comme avocat, et il semble plus probable qu’improbable que les deux devraient se croiser à un moment donné. N’importe quel nombre de méchants pourraient également apparaître dans la série pour faire face à la justice légale pour leurs crimes, mais il n’y a probablement aucun autre personnage de Marvel qui aurait plus de sens à intégrer She-Hulk que Daredevil.

De plus, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Cox pourrait revenir comme Daredevil dans la suite à venir Spider-Man 3. Cela vient avec d’autres rumeurs que Homme araignée Les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront également dans le film au moyen du multivers. Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation que Cox est en pourparlers pour apparaître dans le film, beaucoup Daredevil Les fans ont fait campagne pour que l’ancienne co-star de Cox, Vincent D’Onofrio, revienne également en tant que Kingpin du film.

Avec ou sans Charlie Cox, She-Hulk fera ses débuts sur Disney + en 2022. Si nous ne pouvons pas obtenir un nouveau Daredevil série avec Cox de retour dans le rôle de Matt Murdock, puis le voir apparaître dans d’autres projets Marvel serait la meilleure chose à faire. Feige a été cité par Cosmic Book News.

Sujets: Daredevil, She Hulk, Disney Plus, Streaming, Disney