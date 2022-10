Daredevil: les détails de l’intrigue de Born Again émergent, seront basés sur le « maire Kingpin »

Détails de la prochaine Casse-cou série Disney+, Daredevil : né de nouveau, sont actuellement tenus secrets, mais une nouvelle rumeur prétend révéler la direction de la sortie du MCU. Scooper connu Daniel Richtman (via l’utilisateur de Twitter Mises à jour de Daredevil) a affirmé que Daredevil : né de nouveau sera basé sur l’arc BD 2017-2018, Maire Fiskqui trouve Wilson Fisk alias The Kingpin candidat à la mairie de New York – un objectif politique dont Daredevil ne sera probablement pas satisfait …





Courir à travers Casse-cou # 595-600, le conte du maire Fisk trouve New York tombant face au Kingpin. « Le plus grand et le plus meurtrier adversaire de Daredevil est maintenant le maire nouvellement élu de la ville ! » le synopsis pour le maire Fisk se lit. « Et le décor est planté pour leur confrontation la plus incroyable à ce jour. Matt Murdock a la loi et ses incroyables capacités dans son arsenal – mais Fisk a une ville entière à ses côtés. Alors que le maire déclare Daredevil Public Enemy No. 1, Matt Murdock reçoit l’offre la plus incroyable de sa carrière juridique !

Utilisant son talent pour le spin et la fausse philanthropie, ce qu’il a déjà démontré dans le Casse-cou série, Daredevil : né de nouveau trouverait Fisk utilisant à nouveau ses ressources pour convaincre les habitants de New York de devenir le maire du Kingpin of Crime. Si ce n’était pas déjà assez excitant, le maire Fisk trouve Matt Murdock nommé maire adjoint de Fisk. Cela signifie que non seulement la série trouverait Murdock jouant l’espion, mais qu’elle permettrait également de nombreuses interactions entre les acteurs bien-aimés Charlie Cox et Vincent D’Onofrio.

Le maire Fisk, bien sûr, trouve Kingpin en train de mener une guerre contre des justiciers costumés, rendant les choses encore plus difficiles pour Murdock, ainsi que l’introduction d’un nouveau méchant sous la forme de l’artiste meurtrier psychopathe Muse.

Cela devrait-il être la direction que Daredevil : né de nouveau choisit d’entrer, cela fournirait certainement plus qu’assez d’action, de drame et d’intrigue pour le retour triomphal de Daredevil.





Charlie Cox a taquiné la nature propre de Daredevil : né de nouveau

Casse-cou la star Charlie Cox a récemment taquiné l’approche de Daredevil : né de nouveau, suggérant que la série Disney+ sera un nouveau départ pour le super-héros. « Et, d’une certaine manière, ce qui est génial à ce sujet, c’est que nous pouvons potentiellement raconter certaines des histoires encore et encore de la même manière qu’elles le font dans les bandes dessinées, vous savez », a expliqué Cox. « De temps en temps, ils recommencent au début du voyage de Murdock en tant que petit garçon et ils racontent à nouveau toute l’histoire d’origine. Alors peut-être que nous pourrons le faire, je ne sais pas.

Peu de choses ont encore été confirmées sur la direction de Daredevil : né de nouveau, mais Marvel Studios a révélé qu’il durera 18 épisodes monumentaux. Après avoir joué le rôle de Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonet comme Daredevil dans She-Hulk : avocate, Charlie Cox apparaîtra ensuite dans la série Disney+, Échoavec Daredevil : né de nouveau dû suivre.

Avec Matt Murdock de Charlie Cox, alias Daredevil, maintenant bel et bien dans le MCU après des apparitions dans les deux Spider-Man : Pas de retour à la maison et She-Hulk : avocate, C’est maintenant le bon moment pour être fan de l’Homme sans peur.

Daredevil : né de nouveau devrait sortir au printemps 2024 sur Disney+.