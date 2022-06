Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders : en avant-première sur Disney+

Disney+

Les séries Marvel produites par Netflix arrivent sur la plateforme Disney+ cette semaine et nous vous disons ici à partir de quelle heure de la journée vous pouvez en profiter dans votre pays. Vérifiez l’horaire!

©NetflixDaredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders : en avant-première sur Disney+.

le service de streaming Disney+ se prépare à vous accueillir dans la série de merveille produit et annulé par Netflix, après la vente du rachat de Fox par la société de Mickey Mouse. Pendant un certain temps, il y avait une incertitude chez les fans de savoir ce qui se passait avec ces projets restés inachevés, mais jusqu’à présent, on sait que cette semaine, ils arriveront sur la plate-forme.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher Oui Les défenseurs Ce sont les productions qui ont été réalisées conjointement entre Netflix et Marvel Television, mais Disney a décidé de fermer le studio et le streaming du N rouge n’aurait plus sa place dans les accords ultérieurs. Fin 2021, ils ont perdu les droits sur les personnages et il serait maintenant temps de leur trouver une nouvelle maison.

Tout semble indiquer que l’idée est d’inclure certains de ces personnages dans le Univers cinématographique Marvel et il a été démontré en ayant à nouveau cox charlie comme Matt Murdock (Daredevil) dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. De plus, à la fin de l’année, nous avons également eu le spectacle de oeil de fauconoù Vincent D’Onofrio est revenu à son rôle de Kingpin, et ces dernières semaines, il a été question d’un possible retour de Kristen Ritter comme Jessica Jones.

Les programmes sont arrivés le 16 mars à Disney+, mais pour le moment uniquement aux États-Unis et des nouvelles de ce qui se passerait dans le reste du monde étaient attendues. Enfin, les dates pour l’Amérique latine ont été annoncées, avec un avis qui les abonnés pourront activer le contrôle parental pour les mineurspuisqu’il comprend du matériel réservé aux 14, 16 et 18 ans.

+Quand la série Marvel/Netflix est-elle diffusée sur Disney+ ?

Selon des informations rapportées à la mi-mai, les séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et The Defenders sera disponible sur la plateforme Disney+ à partir de ce mercredi 29 juin. Si vous souhaitez voir l’un des titres dès le premier instant et que vous êtes en Amérique latine, nous prévoyons que vous devrez vous lever tôt.

+ Première de la série Marvel/Netflix sur Disney+

Mexique, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : 02H00

Colombie, Pérou, Équateur, Panama : 03H00

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico : 4H00 DU MATIN

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

Espagne: 09H00

