Daredevil, Jessica Jones et The Punisher reviendraient dans le MCU, mais avec une torsion

Avec les droits sur Daredevil, Le punisseur, et Jessica Jones, ainsi que d’autres personnages des émissions MCU Netflix, étant maintenant revenus aux studios Marvel, les fans ont attendu patiemment pour savoir si nous les reverrions un jour. Eh bien, une nouvelle rumeur prétend que nous verrons effectivement certains d’entre eux rejoindre l’univers cinématographique Marvel, mais il y a un hic.

Alors que les goûts de Man Without Fear de Charlie Cox et Frank Castle de Jon Bernthal reviendront avec les acteurs respectifs reprenant leurs rôles, ils ne joueront pas les mêmes versions des personnages que celles vues sur Netflix et joueront à la place des versions redémarrées nouvellement introduites dans le MCU.

Selon des sources (certaines plus fiables que d’autres), Marvel Studios cherche à ramener Charlie Cox en tant que Matt Murdock / Daredevil, Jon Bernthal en tant que Le punisseur, Krysten Ritter comme Jessica Jones et Vincent D’Onofrio comme Wilson Fisk / Kingpin. Les autres personnages de Netflix, Luke Cage et Iron Fist, devraient cependant être refondus.

L’idée que Marvel redémarrera les personnages mais avec les mêmes acteurs suggère que les émissions de Netflix seront rendues non canon, un peu comme tout le reste de la désormais disparue Marvel Television. Cela n’est pas trop surprenant, car Kevin Feige était très peu ou pas impliqué dans nombre de ces projets, mais l’idée qu’ils garderont les acteurs tout en redémarrant l’arrière-plan qui a été établi semble un peu ridicule. Surtout quand les goûts de Daredevil et Jessica Jones ont été si bien accueillies.

Le retour de chaque personnage serait réparti sur les phases 4 et 5 du MCU, selon des sources, Charlie Cox étant le premier à faire son retour triomphant dans la prochaine suite de Marvel, Spider-Man: pas de retour à la maison. Des rumeurs persistent selon lesquelles Cox reviendra en tant que Matt Murdock, Daredevil, ou les deux dans le Homme araignée suivi, avec des rapports affirmant même qu’il a filmé pendant un court moment sur le projet.

Quant à Jon Bernthal et Krysten Ritter, ils devraient apparaître dans l’une des nombreuses séries Disney + à venir, Jessica Jones aurait été censée se présenter à She-Hulk afin d’aider Jennifer Walters dans une affaire. Quant au Kingpin de Vincent D’Onofrio, des sources affirment qu’il jouera un rôle central dans la récente annonce Oeil de faucon spin-off, Echo, avec Alaqua Cox. Il a également été affirmé que le rôle de Kingpin dans les procédures pourrait être taquiné dans la série Hawkeye, l’acteur pouvant éventuellement figurer dans un camée.

On ne sait vraiment pas si tout cela est vrai, et les rumeurs étant ce qu’elles sont, il est préférable de prendre tout cela avec une grosse pincée de sel. Il est à noter cependant que Kevin Feige a suggéré que ces acteurs pourraient revenir en tant que leurs personnages Netflix respectifs, le patron de Marvel disant que «tout est sur le plateau».

« C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissaient et disparaissaient et allaient et venaient », a déclaré Feige à propos de leurs plans pour Daredevil et le reste de Les défenseurs. « Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. »

Pour l’instant, nous devrons simplement attendre pour voir, mais cela vaut peut-être la peine de refroidir le champagne prêt pour ce moment de fête où Charlie Cox entre dans le cadre et se présente comme « Matt Murdock ». Cela nous vient grâce à The Hashtag Show.

