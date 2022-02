Daredevil, Jessica Jones et bien d’autres déménageront sur Disney+

La série de merveille au Netflix, »Daredevil », »Jessica Jones », »The Punisher », »Luke Cage », »Iron Fist » et »Les défenseurs », avait un avenir incertain après l’annonce que toutes ces productions quitteraient la plateforme de streaming fin février. Étant une série appartenant à Marvel, beaucoup ont émis l’hypothèse que Disney accueillerait ces super-héros incompris, et apparemment aujourd’hui c’est confirmé, car au Canada, Disney+ aura ces six titres disponibles à partir du 16 mars.

Bien que ce ne soit pas une date officielle pour tous les autres pays, cela nous donne une idée que nous verrons ces productions de la même manière sur la plateforme de streaming dans différentes parties du monde, car même s’il s’agissait déjà de séries annulées, elles avaient de nombreux fans qui se sont présentés insatisfaits et avec des doutes sur l’histoire de super-héros pas si connus qui sortent.

La gamme d’émissions Netflix de Marvel a commencé en 2015 avec » Daredevil » et s’est rapidement élargie avec » Jessica Jones », » Iron Fist » et » Luke Cage », réunissant les quatre séries avec » The Defenders » en 2017. » The Punisher », quant à lui, est sorti de » Daredevil » saison 2.

Bien qu’il s’agisse de séries très populaires, l’association Marvel et Netflix a commencé à tomber en 2018, après l’annulation de « Iron Fist » et « Luke Cage » lors de leur deuxième saison. Puis « Daredevil » a également vu sa fin après sa troisième saison, jusqu’à ce que finalement en 2019, « The Punisher » et « Jessica Jones » soient annulés.

À la fin de l’année, Marvel Television a été dissoute et intégrée à Marvel Studios sous la direction de Kévin Feiget il a été rapporté que les personnages des émissions Marvel et Netflix resteraient dans les limbes pendant les deux prochaines années en raison d’accords précédemment établis.

Cependant, des personnages de ces séries ont fait leur apparition dans l’univers cinématographique Marvel, le plus récent étant celui de cox charlie en tant que Matt Murdock / Daredevil dans Spider-Man: No Way Home, et bien qu’il ne s’agisse que d’une très brève apparition, le réalisateur de Marvel a confirmé qu’il avait d’autres projets futurs pour Daredevil.

« S’ils voient Daredevil dans de futures productions, Charlie Cox serait l’acteur qui le jouerait », a-t-il expliqué. « Où nous le verrons, comment nous le verrons et quand nous le verrons reste à voir. » D’un autre côté, Charlie Cox était ravi de revenir au papier :

« Je me sens très chanceux d’avoir été choisi pour ce rôle. J’ai adoré chaque minute de la série. Donc, être invité à revenir et à être impliqué à quelque titre que ce soit est absolument excitant pour moi. Et j’espère que je ne veux pas paraître gourmand, mais j’espère en faire beaucoup plus », a déclaré Cox.