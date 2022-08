Daredevil Fan Art imagine le héros Marvel en costume rouge et jaune pour She-Hulk: avocat

Une image de fan art récemment publiée de la prochaine série Marvel Disney +, She-Hulk : avocateoffre un regard détaillé sur le costume désormais rouge et jaune Casse-cou. Reprenant une pose de super-héros classique, l’image a été partagée sur les réseaux sociaux par l’utilisateur de Twitter Merveille cosmique et offre le regard le plus clair à ce jour à quoi ressemblera L’homme sans peur lorsqu’il fera son retour triomphal.

Casse-cou la star Charlie Cox enfilera à nouveau le masque à cornes après son apparition en tant que Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Le justicier bien-aimé de Marvel sera désormais pleinement intégré au MCU, le personnage devant être à peu près le même que celui de sa série autonome Netflix, qui a été soudainement annulée en 2018.

Tout au long de la série, Casse-cou a été vu portant à la fois un costume noir simple et son costume rouge plus familier, mais She-Hulk : avocate trouverez le personnage faisant ses débuts avec son costume rouge et jaune traditionnel. Quelque chose qui a jusqu’à présent reçu un résultat mitigé de la part des fans. On se demande si cette nouvelle image de fan art va leur faire changer d’avis.

She-Hulk : avocate Pourrait présenter beaucoup plus de casse-cou que ce à quoi nous nous attendions

Rumeurs de Daredevil figurant dans She-Hulk : avocate circulent depuis un certain temps, et alors qu’il était supposé que le personnage jouerait simplement dans une brève apparition, Elle-Hulk La créatrice de la série, Jessica Gao, a taquiné qu’il pourrait y avoir beaucoup plus de Hell’s Kitchen Avenger que ce à quoi nous nous attendions.

« Je ne pense pas que nous ayons jamais, dans un million d’années, pensé que nous serions autorisés à les utiliser, car nous ne savions pas quel était le statut du personnage », a déclaré Gao Collider. « Et puis, je peux ‘ Je ne me souviens pas comment, on a eu vent qu’il revenait et que c’était Charlie Cox, et on s’est dit : ‘Attends, est-ce que ça veut dire qu’on peut l’utiliser ? On a le droit ?’ Et quand ils nous ont dit oui, je veux dire, nous ne pouvions pas y croire, nous pensions qu’on nous faisait une blague. Nous avons continué à lui écrire, et nous avons continué à raconter l’histoire en pensant simplement : « D’un instant à l’autre, ils » « Nous allons nous dire que nous ne pouvons pas les utiliser. Ils ont fait une erreur. En fait, ils n’ont pas les droits. » Mais ça a juste gardé [becoming] de plus en plus réel. Et c’était si difficile de garder ce secret ! »

Non seulement va She-Hulk : avocate offrez-nous le retour de Daredevil, ce sera la première de plusieurs apparitions du personnage. Suite à son retour en Elle-HulkDaredevil devrait également figurer dans la prochaine série Disney + Écho avant de se lancer dans sa propre série, le désormais confirmé Daredevil : Né de nouveau.

Avec Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, alias She-Hulk titulaire, aux côtés de Jameela Jamil, Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Jon Bass, Renée Elise Goldsberry, Tim Roth, Mark Ruffalo, Benedict Wong et Charlie Cox, She-Hulk : avocate est la première comédie Marvel directe et suit Jennifer, la cousine de Bruce Banner. Avocate célibataire dans la trentaine, Jennifer se retrouve soudainement capable de se transformer en un super-héros vert de 6 pieds 7 pouces.

She-Hulk : avocate devrait être diffusé sur Disney + le 18 août 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.