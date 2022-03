Daredevil et The Defenders trouvent leur maison sur Disney+

Bonne nouvelle des fans du catalogue de merveille et Netflixavec son départ du leader des plateformes de streaming, désormais Disney+ sera la maison de productions telles que la série de »Daredevil », »Jessica Jones », »The Punisher », »The Defenders » et toutes les productions Netflix précédemment annulées. Disney a annoncé que toutes les saisons et tous les épisodes de la série Marvel pour Netflix seront disponibles sur son service de streaming l’année prochaine. 16 mars de cette année.

Cette nouvelle survient quelques semaines seulement après que Netflix a confirmé que les abonnés à son service n’auraient plus la série de l’univers »The Defenders » disponible, ce qui a mis tous les fans en attente et dans l’incertitude quant à ce qu’il adviendrait de ces produits, ce qui a gagné une grande popularité sur la plateforme Netflix, mais a malheureusement subi une annulation par le producteur.

« Disney + abrite certaines des marques les plus appréciées de l’industrie, et l’ajout de ces émissions en direct rassemble davantage la marque Marvel, le tout en un seul endroit », a-t-il déclaré. Michel Paullprésident de Disney Streaming.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ozark montre un aperçu de ses derniers épisodes sur Netflix.







« Nous avons connu un grand succès avec une offre de contenu élargie sur Disney + sur nos marchés mondiaux et nous sommes ravis de continuer à offrir à nos consommateurs un excellent contenu avec de nouveaux ajouts de Marvel », a-t-il poursuivi.

Suite à l’annonce que Netflix n’hébergerait plus sa suite de séries produites en collaboration avec Studios Marvelde nombreux fans craignaient que Disney ne censure certains des thèmes les plus matures de la série pour s’adapter à la norme de leur plate-forme de streaming.

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Titans » commence l’enregistrement de sa quatrième saison.

Apparemment, pour l’instant Disney+ conservera les séries telles qu’elles ont été diffusées sur la plateforme Netflix, mais cela fera un mise à jour sur l’utilisation du contrôle parentalpermettant à chaque utilisateur de sélectionner des restrictions d’âge pour chaque profil dans un compte, y compris l’accès par code PIN pour chaque utilisateur.

Lorsque la série Marvel produite par Netflix arrivera sur Disney + le 16 mars, elle sera rejointe par la série Marvel. »Agents du S.H.I.E.L.D. »qui rejoindra la plateforme le jour même.