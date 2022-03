Daredevil et Punisher pourraient avoir un second tour sur Disney+

in

Disney+

Les justiciers ont des méthodologies opposées pour lutter contre le crime et ont déjà été trouvés sur Netflix. Y aura-t-il une revanche sur Disney+ ?

©IMDBDaredevil et Punisher

La deuxième saison de Casse-cou il avait l’intéressant assaisonnement de la confrontation entre deux manières de percevoir le monde différemment. Matt Murdock a eu sa première rencontre avec Frank Castle alias le punisseur. Ces justiciers se retrouvent dans des camps opposés, Murdock essayant d’arrêter les criminels pour leur donner une seconde chance et Castle leur mettant fin de la manière la plus violente imaginable. Y a-t-il une réunion Disney+? Attention!

Bien que la rencontre ait connu des moments de tension et une bagarre qui semblait ne pas donner de quartier, finalement punisseur dit au revoir à Casse-cou avec un salut qui pourrait bien signifier le respect que Murdock suscitait chez l’ancien marine. Bien sûr, leurs voies sont diamétralement opposées, mais finalement ces personnages ont la même tâche : combattre le crime. Même s’ils ne pourraient jamais former une équipe efficace…

Daredevil contre punisseur

Maintenant, le héros joué par Charlie Cox a fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel lors des événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison où Murdock a aidé Peter Parker avec ses problèmes juridiques. Cela signifie que le spectacle Casse-cou pourrait revenir mais cette fois sur une plateforme différente : Disney+. Les personnages de merveille qu’ils avaient leurs programmes dans Netflix retourné à la marque Kévin Feig et les possibilités de jouer avec eux sont nombreuses.

L’un des moments les plus tendus de la série. merveille qui a eu lieu dans Netflix était la dispute idéologique entre Matt Murdock et Frank Castle sur un toit à La cuisine de l’enfer. Cette situation peut-elle se répéter mais dans La maison de la souris? La seule possibilité est que la rencontre ait un ton un peu plus « Léger »une idée qui ne semble pas plaire Jon Berntalinterprète de punisseur.

La vérité est que le Univers cinématographique Marvel oui ça pourrait accueillir un second round entre ces personnages si c’est ça Casse-cou décider d’aller après punisseur après que les méthodes de l’ancien marine lui aient fait franchir la ligne entre justicier et exécuteur testamentaire, quelque chose avec lequel Murdock ne communierait jamais de par sa position de fervent catholique et de personne pleine d’espoir dans l’âme humaine. Comme nous l’avons déjà dit : Deux façons opposées de voir le monde !

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂