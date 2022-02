Daredevil et la suite de la série Marvel sur Netflix : où les verra-t-on désormais ?

merveille

Les émissions Marvel sur Netflix ont une solide base de fans et beaucoup se demandent où elles seront vues après avoir été retirées de Netflix.

©IMDBLes défenseurs

La série de merveille au Netflix inclure des titres comme Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Les défenseurs. Ces émissions ont commencé comme canon dans le Univers cinématographique Marvel avec quelques références à des événements survenus dans des films comme les Avengers. Au fil du temps, Kevin Feige a décidé de retirer les émissions de la continuité de la marque, mais récemment, les personnages ont fait un retour majeur dans le MCU.

On parle de la participation de Matt Murdock Charlie Cox dans l’entrée de film très réussie Spider-Man : Pas de retour à la maisonoù il a agi en tant qu’avocat de Peter Parker ou l’apparition de Wilson Fisk alias Kingpin (Vincent D’Onofrio) dans la série de Disney+ oeil de faucon. De cette façon, les personnages Marvel qui ont fait leurs débuts sur Netflix reviennent dans le MCU.

Les séries Marvel qui quittent Netflix

La vérité est que ces 6 programmes ne seront plus disponibles sur le Streaming Giant à partir du 28 février et beaucoup veulent savoir où nous aurons l’opportunité de continuer à profiter de ces histoires passionnantes qui s’inscrivent dans un contexte plus mature et plus sombre que le Marvel des émissions que l’on a l’habitude de voir sur Disney+, comme WandaVision ou Loki.

On peut s’attendre à ce que les émissions de la marque sur Netflix frappent Disney+la plate-forme par excellence des séries Marvel, ou il est également possible que ces alternatives soient présentées dans Étoile+la plate-forme pour plus de contenu Disney pour adultes où vous pouvez trouver des films comme Logan, Dead Pool ou la série animée Les Simpsons. Une autre possibilité est qu’ils trouvent leur maison dans Hulu.

Pour sa part, le Univers cinématographique Marvel prévoit de sortir des séries comme Chevalier de la lune et elle hulk cette année, il n’est donc pas tout à fait déraisonnable de penser que certains des personnages de la série Netflix seront restaurés dans le MCU pour faire une apparition comme Charlie Cox dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. La meilleure plate-forme à cet effet est certainement Disney+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂