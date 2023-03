Daredevil: Born Again Star fait allusion à une possible deuxième saison en préparation

Vincent D’Onofrio a récemment laissé entendre qu’une deuxième saison de Daredevil : né de nouveau peut-être déjà dans le pipeline. Cette série Disney + mettra en vedette les mêmes acteurs qui ont joué dans Netflix Casse-cou spectacle, avec D’Onofrio reprenant son rôle de Wilson Fisk (le Kingpin) et Charlie Cox revenant en tant que Matt Murdock (Daredevil). Le scénario de Born Again, qui sert d’inspiration à la nouvelle série, révèle l’identité secrète de Daredevil et sa vie détruite par son ennemi juré, Kingpin. Le scénario est connu pour son ton sombre et granuleux, qui a fait de la série Netflix un succès auprès des fans.





Lors d’une récente interview avec Newsweek, la star Vincent D’Onofrio a laissé des indices intrigants sur la prochaine série Disney + Daredevil : né de nouveau. Il a partagé que l’émission sera « assez différente » de son homologue Netflix. De plus, D’Onofrio a fait allusion à une vision à long terme de la série, englobant potentiellement le développement d’une deuxième saison, où il a taquiné « des gains gigantesques » pour les fans.

« Et, à la deuxième saison, il y a des gains gigantesques, gigantesques – dans la première saison aussi, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet – mais les fans vont vraiment obtenir ce qu’ils veulent. C’est vraiment cool de le faire.





Charlie Cox espère que Karen Page reviendra dans Daredevil: Born Again

Daredevil : né de nouveau a fait des vagues dans les médias ces derniers temps, les fans anticipant avec impatience le retour de leurs personnages préférés. Cependant, selon des informations récentes, Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui ont joué Karen Page et Franklin « Foggy » Nelson dans la série Netflix, ne reprendront pas leurs rôles dans la nouvelle série. Sur une note plus positive, il a été confirmé que Jon Bernthal reprendra son rôle de Frank Castle/The Punisher dans Daredevil : né de nouveau. La représentation du personnage par Bernthal a été largement saluée pour son intensité et sa profondeur, et sa présence dans la nouvelle série ajoutera à coup sûr une couche supplémentaire de drame et d’excitation. Le Punisher est un personnage complexe qui opère en dehors de la loi, et ses interactions avec Daredevil seront certainement explosives.

Lors d’une apparition à la GalaxyCon, Charlie Cox, l’acteur qui incarnait Matt Murdock/Daredevil dans la série Netflix, a évoqué son désir de voir le personnage de Karen Page revenir pour la prochaine série Disney+. Cox a déclaré qu ‘ »il n’y a qu’une seule page Karen », faisant référence à la relation continue et souvent dramatique du personnage avec Matt Murdock. L’acteur a également exprimé son désir que Matt Murdock continue d’explorer, car il pense qu’il reste encore beaucoup d’histoires à raconter dans le Univers de Daredevil.

« J’aimerais que Matt continue à explorer car il y a encore beaucoup d’histoires amusantes à raconter… si vous êtes un vrai fan de Daredevil, j’ai l’impression qu’il n’y a pas d’échappatoire qu’il n’y a qu’une seule Karen Page. »

Daredevil : né de nouveau devrait être diffusé sur Disney + au début de 2024.