‘Daredevil : Born Again’, série Disney+ : de quoi s’agit-il et date de sortie

L’homme qui n’a peur de rien est prêt à revenir. Disney+ vient d’annoncer officiellement la nouvelle série »Daredevil : né de nouveau », qui ramènera Matt Murdock dans l’univers cinématographique de merveille. Le titre de la série fait référence à l’arc de la bande dessinée « Born Again », les fans espérant que cette histoire populaire sera adaptée dans la nouvelle série.

« Daredevil » de Netflix a fait un excellent travail en présentant l’histoire du héros emblématique, étant l’une des productions Marvel préférées de beaucoup, responsable de donner à Daredevil un grand nombre de fans. Le spectacle était sérieux et sombre, montrant une intrigue pleine d’émotions et incluant une performance étonnante dans chacun de ses personnages. Heureusement pour beaucoup, cox charlie Oui Vincent D’Onofrioreprendront respectivement Daredevil et Kingpin, rôles qu’ils ont précédemment joués dans la série Netflix.

L’histoire de »Born Again », écrite par Franck Miller et illustré par David Mazzucchelli, est l’un des plus populaires de Daredevil, racontant comment le Kingpin a complètement détruit la vie de Matt Murdock, le conduisant au bord de la folie. Ici, vous pouvez voir la chute du héros, ainsi que sa rédemption, le Kingpin faisant tout pour le détruire. Avec le titre de la série »Daredevil : Born Again », les fans ont rapidement pensé à cette BD mythique.

La saison 3 de « Daredevil » de Netflix a adapté l’histoire de « Born Again » ci-dessus, donc on ne sait toujours pas si des éléments de la bande dessinée seront repris, ou c’est uniquement pour rendre hommage à la série précédente, qui est également considérée comme canon au sein du MCU, donc si les deux émissions sont connectées, Daredevil aura probablement un ton beaucoup plus sombre que la plupart des séries Marvel.

En plus de la série, Daredevil a été confirmé pour avoir une apparition dans »She-Hulk : avocate », ainsi que dans la prochaine série »Chassèrent ». Ces apparitions donneront aux fans un aperçu de ce que l’on peut attendre du personnage au sein du MCU et à quoi ressemblera son apparition dans »Daredevil : Born Again », qui est présumée être l’une des plus longues séries sur Disney+, avec 18 épisodes dans sa première saison.

Nous devrons attendre le printemps 2024 pour voir comment Marvel Studios domine la série « Daredevil » de Netflix, qui a fortement adapté l’arc « Born Again », aux applaudissements des fans et des critiques.