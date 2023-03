Daredevil : Born Again ne ramènera pas Deborah Ann Woll et Elden Henson

Il y aura des visages familiers rejoignant Matt Murdock de Charlie Cox dans la série Disney + Daredevil : né de nouveaumais il ressemble à deux de ses amis les plus proches du précédent Casse-cou la série n’en fera pas partie. Ce que l’on sait de la nouvelle émission, c’est que Vincent D’Onofrio reviendra sous le nom de Wilson Fisk, alias Kingpin, après que les deux acteurs soient déjà apparus dans le MCU. Matt Murdock a fait une apparition surprise dans Spider-Man : Pas de retour à la maison tandis que Kingpin est apparu dans Oeil de fauconet le mot est à la fois apparaîtra également dans la prochaine série Écho.





Mardi, un nouveau rapport de THR a divulgué de nouvelles informations de casting liées à Daredevil : né de nouveau. Le rapport révèle que Jon Bernthal est sur le point de reprendre son rôle de Frank Castle à partir de Le punisseurun personnage qui a été introduit pour la première fois dans Casse-cou. C’est une excellente nouvelle pour les fans de Les défenseursmais le même rapport révèle également que Casse-cou étoiles Elden Henson et Deborah Ann Woll ne devraient pas reprendre leurs rôles respectifs de Foggy Nelson et Karen Page.

Il n’est pas clair pour le moment si les personnages Foggy et Karen seront totalement absents de Daredevil : né de nouveau, expliquant ainsi pourquoi Henson et Woll ne reviendraient pas, ou si les rôles seront refondus avec de nouvelles incarnations des deux. Parce que le multivers est bien établi dans le MCU, il ne serait pas trop étrange de voir certains acteurs comme Cox, D’Onofrio et Bernthal revenir en tant que leur Casse-cou personnages tandis que d’autres rôles clés sont refondus. Cox a précédemment suggéré que même lui n’était pas sûr au moment où il s’est inscrit, car l’émission était encore en cours d’écriture et que toutes les informations étaient restées très privées.





Foggy Nelson et Karen Page sont laissés de côté

Netflix

Si cela ne tenait qu’à Cox, Henson et Woll reviendraient tous les deux. Il a déjà expliqué à quel point il aimerait travailler avec l’original Casse-cou à nouveau les membres de la distribution, et alors qu’il pensait que la nouvelle série pourrait servir de redémarrage en douceur sans lien avec la précédente Casse-cou spectacle, il espérait toujours réunir tout le gang pour Né de nouveau.

« Ce fut un plaisir absolu de travailler avec tout le monde sur toutes ces émissions sur Netflix », a-t-il déclaré à Variety l’année dernière. « Ils étaient le cœur battant de toutes ces émissions. Je serais honoré et ravi de retravailler avec l’un d’entre eux. »

Il a ajouté: « Il y a tellement de belles histoires à raconter. Il y a des histoires à raconter à nouveau. Cela ne serait pas incompatible avec ce qu’ils font dans l’univers de la bande dessinée. Souvent, un nouvel écrivain et artiste reprendra un livre et ils le feront commencer par le début. Alors peut-être que nous ferons cela, mais je ne sais vraiment pas. Je suis juste ravi d’avoir été invité à la fête.

Daredevil : né de nouveau consistera en 18 épisodes énormes, bien plus élevés que l’émission MCU moyenne sur Disney +. Pour cette raison, la série tournera toute l’année et devrait arriver en 2024.