Daredevil: 5 bandes dessinées pour mieux connaître l’homme sans crainte

Au moment où Matt Murdock apparu pour la première fois en avril 1964, ses créateurs Stan Lee, Bill Everett Oui Jack Kirby ils n’imagineraient guère le large éventail d’histoires dans lesquelles ce personnage particulier serait impliqué, qui commençait à être présenté aux lecteurs comme « L’homme sans peur ».

Le retour rumeur de Charlie cox et son interprétation possible dans le cadre du MCU a suscité un regain d’intérêt parmi les fans purs et durs et les lecteurs occasionnels de bandes dessinées, nous avons donc trouvé ici l’occasion idéale de recommander des arcs d’histoire qui pourraient servir d’introduction à Murdock et leurs mésaventures dans La cuisine de l’enfer.

1.- «Born Again» de Frank Miller

Après le grand succès Meunier Il a reçu en DC avec « Le retour du chevalier noir« L’auteur de retour à Marvel prévoit de faire une histoire similaire centrée sur le diable gardien de Hell’s Kitchen dans une courte période de seulement sept mois dans les années 80.

Cette histoire se concentre sur les limites de son personnage, le poussant à la mesure de leurs ressources physiques et psychologiques. Il illustre d’une manière cruelle et déchirante la descente de Murdock dans la folie, établissant un nouveau niveau de «chute».

2.- «L’homme sans peur» de Frank Miller

Dix ans après la publication de « Né de nouveau», Meunier a été embauché pour une nouvelle mini-série de cinq numéros. Avec l’illustrateur John Romita Jr., ils ont tous deux redémarré le personnage en introduisant une nouvelle histoire d’origine et en réincorporant Daredevil un caractère frais et renouvelé, donc notamment crucial pour le développement comme Foggy Nelson, Elektra, bâton Oui Wilson Fisk (Kingpin).

3.- «Guardian Devil» de Kevin Smith

En plus d’être un scénariste et réalisateur talentueux, Forgeron Il montre ses talents de comique avec ce qui est peut-être l’histoire la plus folle du personnage. Murdock il est responsable d’un enfant à qui on a dit qu’il a été conçu par une conception immaculée et qu’il a apparemment des capacités sombres qui ruinent la vie de tout le monde autour de lui.

Une histoire qui aborde profondément la fervente dévotion catholique au personnage et en même temps, elle offre une histoire solide en moins de huit numéros d’extension.

4 .- « Whitout Fear » Ed Brubaker et Michael Lark

Octobre 2007 présenterait une autre histoire bien reçue sur le personnage dans laquelle une fois de plus nous le voyons complètement battu par les circonstances, manipulé sous la conviction qu’il a fait du bien dans un monde qui cherche à extraire l’impossible de lui-même.

5.- «Back in Black» de Charles Soules

Pour ceux qui recherchent un point de départ à partir de zéro, cet arc d’histoire commencé entre fin 2015 et début 2016 ramène le personnage depuis le début, lui présentant un nouveau costume, de nouvelles motivations et des arcs narratifs accessibles à ceux qui veulent commencer à lire son aventures imprimées.