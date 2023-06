Dara Reneé réfléchit à son travail avec Brandy « modèle » dans Descendants 4 : « Je suis toujours éblouie »

Lors de la conversation exclusive de PEOPLE avec Dara Reneé, la High School Musical : La comédie musicale : La série la star a réfléchi à se mettre au travail avec son « modèle » Brandy sur le prochain film de Disney+ Descendants : la montée du rouge.





Le dernier opus de la Descendance La franchise ramène les téléspectateurs à Auradon et voit la fille de la reine de cœur (jouée par Kylie Cantrall) et la fille de Cendrillon (jouée par Malia Baker) s’associer pour remonter le temps afin d’éviter un événement désastreux.

En plus de Descendance alun Chine Anne McClain et Rita Ora, le dernier opus de la franchise comprend également Brandy comme Cendrillon et Paolo Montalban comme Prince Charmant. Le couple reprend leurs rôles mémorables de l’adaptation télévisée emblématique de 1997 de Cendrillon.

L’année dernière, lorsque les PERSONNES ont visité le plateau de HSMTHTSReneé a jailli de se mettre au travail avec son « modèle » sur le prochain film (dont la production a commencé au début de 2023).

Reneé a déclaré au point de vente : « Je suis toujours éblouie. Je vais rencontrer mon modèle. J’ai littéralement grandi avec Cendrillon et Whitney Houston comme marraine. »

Le téléfilm de Disney Cendrillon a reçu 60 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion sur ABC et est depuis devenu un classique bien-aimé. Le film mettait également en vedette Brandy en tant que première femme noire à représenter Cendrillon à l’écran.

Tout en réfléchissant à la possibilité de travailler avec Brandy sur DescendanceReneé a déclaré: « Partager simplement l’écran avec un être humain aussi puissant qui a changé tant de vies pour le mieux, y compris la mienne, je me sens tellement bénie et je me sens tellement reconnaissante. Je vais littéralement aimer hum Moesha dans le vestiaire. »





Brandy a déjà dit aux gens que la version 1997 de Cendrillon « était en avance sur son temps »

Auparavant, en février 2021, Brandy avait déclaré à PEOPLE qu’elle s’était sentie « bénie » après avoir été choisie pour le premier Cendrillon noir, ajoutant que le film « était en avance sur son temps » et « nous avons juste besoin d’en faire plus ».

Elle a dit: « J’étais tellement bénie et humble d’être choisie pour être ce vaisseau, pour être la jeune fille que les autres filles noires pouvaient voir. Et juste les filles en général, juste pour voir que c’est possible. J’étais tellement heureuse être cette personne. »

Brandy a ajouté : « Je sais que pour d’autres filles qui me ressemblent — des filles noires qui me ressemblent — ça les a inspirées à rêver plus grand et à savoir qu’elles peuvent faire n’importe quoi si elles s’y mettent. Je sais que ça a inspiré les filles de mon âge à ce moment-là. »

De même, tout en discutant avec PEOPLE en septembre 2022, Reneé a partagé ses sentiments sur le jeu La Reine des neiges Elsa dans HSMTHTS troisième saison.

Elle a dit: « Être cette personne et avoir des gens qui se disent: » Oh mon Dieu, tu me ressembles. Tes cheveux sont comme les miens « , ça me rend le cœur si heureux. Jouer le premier Elsa noir télévisé est sauvage C’est tellement drôle, la princesse préférée de mes petits cousins ​​est Elsa et ils seraient toujours tristes parce qu’ils se disaient « Je ne ressemblerai jamais à Elsa » et maintenant que je suis Elsa, ils se disent « Je peux être Elsa.' »

Tout en discutant de DescendanceReneé a également parlé de travailler avec elle HSMTHTS costar Cantrall. Elle a déclaré: « Kylie Cantrall est une telle star et elle a un tel talent et un si bel être humain, et je suis tellement reconnaissante que nous ayons eu ce temps pour vraiment nous lier. Elle est absolument fantastique et j’ai hâte que le monde la voie. comme Red et comme Dani. »

Cantrall a également exprimé des sentiments chaleureux pour Reneé, qu’elle appelait sa « grande sœur » sur le plateau. Elle a dit : « Je l’admire à bien des égards. Son talent est hors de ce monde. Elle est tellement naturelle dans tout ce qu’elle fait et c’est tellement incroyable à regarder. Elle va être ma partenaire dans le crime. »