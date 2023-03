D’après le jeu vidéo The Last of Us, voici comment la série HBO Max continuera dans la saison 2

HBO

Ce dimanche le final de la première saison de la série basée sur le jeu vidéo PlayStation arrivera sur HBO et HBO Max.

© IMDbIl ne reste qu’un épisode de la première saison.

Je ne sais pas combien de ceux qui regardent Le dernier d’entre nous semaine après semaine, ils sont prêts pour ce qui va se passer ce dimanche. Après plus de deux mois, la série mettant en vedette Bella Ramsey et Pedro Pascal arrivera à son terme. Avec la première saison, tout ce qui a été vu dans le premier jeu vidéo sera couvert, mais comment ça se passe ?

Neil Druckmann (créateur de Le dernier d’entre nous) en tant que Craig Mazin (le showrunner de la série) Ils ont convenu qu’il valait mieux respecter l’univers déjà construit. En ce sens, ils parlaient de faire une série où l’on ne voyait que ce qui était montré par les deux volets du jeu vidéo. Par conséquent, la série n’aura qu’une saison de plus.

Dans la deuxième saison de Le dernier d’entre nous, qui s’inspirera de la partie II du jeu, nous placera 5 ans après ce qui s’est passé dans ce premier opus. Là on verra ellie et joel Installés à Jackson, Wyoming, vivant parmi les infectés comme si rien de ce qu’ils ont vécu cette saison n’avait existé.

Cependant, un événement inattendu ruinera cet état de paix et mettra Élie dans un voyage où il recherchera à la fois la paix et la justice. Ainsi, on la verra à la recherche de tous les responsables qui ont gâché sa vie, qu’elle traquera un à un. Partie II de Le dernier d’entre nous Il a été publié en juin 2020 et on ne le verrait comme une série, probablement, qu’à la fin de 2024.

+Combien coûte The Last of Us sur PlayStation

Si la série a aidé du tout HBO il s’agissait d’inciter les gamers à jouer ou à refaire l’expérience des années précédentes avec Le dernier d’entre nous. Ceux qui possèdent une PS4 ou une PS5 pourront acheter le remaster de la première partie pour 20 € et de la deuxième partie pour 40 € (plus l’extension autonome Left Behind pour 10 €). Il est à noter que le jeu remasterisé est inclus gratuitement pour les utilisateurs avec PS Plus Deluxe.

