D’après ce que nous savons du COVID-19, le danger n’est pas tant que les gens dans la rue voient les lumières de Noël que dans presque tout le reste

28 novembre. Rue Preciados, Madrid. Des milliers de personnes « envahissent » le centre-ville « malgré les recommandations pour maintenir une distance de sécurité et éviter les foules« . Gran Vía, Callao et le reste des rues adjacentes est-ce vrai, comme ils l’ont dit sur RTVE, avec « une atmosphère impressionnante ». Ce n’était pas le seul endroit: des villes comme Barcelone ou Malaga ont subi des agglomérations similaires et d’autres, comme Córdoba ou Valladolid, ils ont décidé de garder le jour éclairé secret pour éviter ce type de concentration.

Et, aujourd’hui mercredi 2 décembre, Vigo, la ville devenue synonyme d’éclairage de Noël, illuminera la sienne. Bien que le conseil municipal ait appelé la population à ne pas s’approcher du centre-ville, personne ne sait très bien ce qui va se passer soit lors de la cérémonie d’ouverture, soit dans les semaines à venir.

Et, d’après les apparences de cette question, il menace de devenir l’un des thèmes de Noël. Mais dans quelle mesure est-ce un problème? ¿Il est vraiment logique de centrer le débat sur ces types de situations en dépit d’être, sur le papier, l’une des choses les moins dangereuses (en termes de contagion) que nous allons voir dans les semaines à venir?





Comment le COVID-19 se propage-t-il?

Volodymyr Hryshchenko

Toute évaluation des risques est étroitement liée à la façon dont le virus se propage et la vérité est que malgré le fait que les experts et les autorités discutent de ce point depuis des mois. il existe un consensus général qui établit des lignes directrices claires à suivre. D’une part, l’OMS et la grande majorité des agences de santé ont indiqué que la principale voie de transmission était les gouttelettes respiratoires que nous émettons lorsque nous parlons, respirons ou crions. En d’autres termes, le comportement du virus ressemblait (métaphoriquement) à chaque personne infectée portant un jet d’eau à la main.

En revanche, un grand nombre de scientifiques ont appelé à l’action pour commencer car la voie des aérosols (particules en suspension dans l’air capables de passer plus de temps que les gouttelettes) semblait de plus en plus prédominante. Dans ce cas, et en utilisant également une métaphore, le comportement du virus serait similaire à celui de la fumée si chaque infecté portait une cigarette.

Bien qu’il puisse sembler qu’il existe des différences importantes entre ces scénarios, Le SRAS-CoV-2 est probablement quelque part entre les deux. Et, pour cette raison même, à la fin, ils s’entendent tous sur un ensemble de recommandations cohérent et facile à retenir: « les six emes«

Utilisez le M ascarilla aussi longtemps que possible

ascarilla aussi longtemps que possible Lave tes M années fréquemment

années fréquemment Garde les deux M télémètres de sécurité (ou autant que possible)

télémètres de sécurité (ou autant que possible) M garder les fenêtres et les portes ouvertes pour assurer la ventilation maximiser la ventilation et passer toutes les activités qui peuvent être à l’extérieur

garder les fenêtres et les portes ouvertes pour assurer la ventilation maximiser la ventilation et passer toutes les activités qui peuvent être à l’extérieur M initialiser le nombre de contacts et être de préférence le même

initialiser le nombre de contacts et être de préférence le même Et non MSurveillez si vous présentez des symptômes, avez un diagnostic ou avez eu un contact à risque.

Il s’agit de l’ABC des mesures et des précautions qui fonctionnent le mieux au niveau individuel. Et, à ce stade de la pandémie, les autorités ne demandent même pas qu’elles soient strictement appliquées, mais que nous sommes responsables et, dans la mesure du possible, nous adaptons nos comportements afin de les respecter au mieux.

Le problème des foules

Si vous regardez le « quatrième eme » apparaît « passer toutes les activités qui peuvent être à l’extérieur«Pourquoi? Parce qu’en extérieur, il est non seulement plus facile de garder ses distances, mais la ventilation naturelle représente une aide exceptionnelle pour que les aérosols soient dilués et inoffensifs.

Autrement dit, d’après ce que nous savons du COVID-19, le danger n’est pas tant que les gens dans la rue voient des lumières de Noël que dans presque toutes les autres traditions que nous pratiquons habituellement à Noël. Le froid nous invite à rechercher des endroits fermés et mal aérés; célébrations, pour maximiser le nombre de contacts; alcool, être imprudent; Chants de Noël, pour émettre une plus grande quantité d’aérosols et de gouttelettes; et des signes d’affection, pour négliger les distances de sécurité. C’est, comme chacun au sens de son forum interne, une bombe à retardement.

Est-il donc judicieux de créer un climat social et médiatique contre les activités de plein air? La vérité est que non. C’est une façon de gérer l’anxiété, c’est vrai; mais un particulièrement gênant. Non pas parce que les agglomérations ne peuvent pas être dangereuses, mais parce que l’alternative l’est encore plus. En fait, dans les lieux publics (si une bonne gestion est effectuée), les jauges peuvent être contrôlées et des mesures prises pour minimiser l’exposition: dans les maisons privées, c’est pratiquement impossible. Et c’est un excellent argument pour sortir et profiter de Noël.

Image | Jyrki sorjonen