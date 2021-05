Dansez avec la playlist éditoriale la plus diffusée de Spotify en Amérique latine: Mansión Reggaetón – Spotify

Les sons accrocheurs du reggaetón ont connu une croissance sans précédent ces dernières années, et la popularité du genre s’étend maintenant bien au-delà de son lieu de naissance, Porto Rico. Ceux qui exigent une preuve n’ont pas besoin de chercher plus loin que l’artiste numéro un de Spotify en streaming en 2020, le rappeur Bad Bunny, qui a accumulé plus de 8,3 milliards de flux l’année dernière.

Les rythmes du reggaetón ont fait des vagues dans le monde entier, mais le genre tient toujours une place particulière dans le cœur des auditeurs d’Amérique latine. Mansión Reggaetón, La playlist phare de Spotify pour le genre est désormais la playlist éditoriale Spotify la plus diffusée de la région. Depuis sa création il y a deux ans, la playlist a rassemblé plus de 3,6 millions de followers.

La liste de lecture est une destination unique pour les artistes les plus connus du genre. Les auditeurs trouveront de la musique de grandes stars comme KAROL G et Tours Myke, ainsi que des nouveaux venus comme Maria Becerra et Boza. Mansión Reggaetón est particulièrement populaire auprès d’un public plus jeune – plus de 40% de ses flux proviennent d’auditeurs âgés de 18 à 24 ans.

Pour célébrer le succès de la playlist, Spotify a dévoilé un nouveau design visuel. L’œuvre d’art vibrante représente à juste titre les sons audacieux du reggaetón et comprend le slogan «de la rue au sommet», représentant comment les meilleurs tubes du genre trouvent leur place dans la liste de lecture.

Les rythmes du reggaetón sont devenus une véritable représentation et un symbole culturel de l’Amérique latine, et la liste de lecture Mansión Reggaetón contribue à étendre l’empreinte du genre aux auditeurs du monde entier. Alors que le Mexique est le pays qui diffuse actuellement le plus de reggaetón, les États-Unis se classent au deuxième rang et l’Espagne suit. Au cours des deux dernières années, l’Inde a connu une croissance de 95% des flux de reggaetón, et des pays comme l’Égypte et Bahreïn ont également connu des pics d’écoute dans le genre.

Rien qu’en 2020, les auditeurs ont enregistré 3,6 milliards d’heures de reggaetón sur Spotify. Cela se traduit par 412 000 années d’écoute. Cette année, les fans – qu’ils soient à Santiago du Chili ou au Caire – ne montrent aucun signe de ralentissement.

Écoutez la liste de lecture Mansión Reggaetón ci-dessous pour commencer votre voyage reggaetón.