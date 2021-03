« Danse des lucioles »: le mystère derrière le combat entre Tully et Kate, selon Maggie Friedman

Le combat de Kate et Tully est l’un des principaux mystères de la première saison de « Les lucioles dansent»(« Firefly Lane »dans sa langue d’origine). Les personnages joués par Sarah Chalke et Katherine Heigl dans la série Netflix avaient une amitié depuis plus de trente ans, mais cela s’est terminé pour une raison inconnue.

Au début de 2004, Kate et Tully célèbrent la nouvelle année en discutant joyeusement de leur projet de travailler ensemble après que Tully obtienne un nouveau spectacle. Alors, qu’est-ce qui aurait pu se passer en l’espace d’un an qui a provoqué une si grande bagarre entre les meilleurs amis, au point où Kate ne laisse même pas Tully assister aux funérailles de son père? Est-ce professionnel ou personnel?

C’est quelque chose qui sera sûrement abordé dans la deuxième saison de « Les lucioles dansent« , Mais pour l’instant, c’est ce que le créateur de la série a dit Maggie Friedman a propos.

Qu’est-ce qui a distancé Kate et Tully dans la première saison de « La danse des lucioles? (Photo: Netflix)

«Nous savions que cela se passait tout au long de la saison. Il savait que Tully et Kate allaient être séparés à la fin de la saison, mais il ne savait pas comment il allait dramatiser cela. Je savais que nous travaillions vers ce signal parce que cela ressemblait à un bon suspense pour la première saison: «Oh mon Dieu attendez, ces filles de Firefly Lane pour toujours tout d’un coup, n’est-ce pas? Qu’est-il arrivé? » il a dit dans une interview avec EW, mais il n’a pas révélé ce qui s’était passé.

Interrogé par les médias si c’est quelque chose qui se passe dans le livre ou est quelque chose créé par les scénaristes, il a répondu: «Je ne veux pas dire. Une des choses que je trouve amusantes, c’est que nous avons sauvé des moments importants du livre et que nous leur avons été très fidèles, et puis il y a d’autres choses que nous avons faites qui sont différentes. J’espère que les gens qui sont de grands fans du livre pourront regarder l’émission et dire: « Oh mon Dieu, c’est le moment dont je me souviens! Et dites aussi: « Oh, je suis surpris par cela, mais c’est génial parce que c’est dans l’esprit du livre, mais c’est quelque chose de différent. Donc je ne veux pas dire si c’est directement la même chose ».

Quant à savoir si la deuxième tranche de « Les lucioles dansent« Il suivra une structure similaire avec des sauts de temps, a déclaré Friedman, » Oui, ce serait toujours la structure du programme où nous sautons dans le temps. Je pense qu’il y a beaucoup plus d’histoires à raconter, si nous avons la chance d’avoir une deuxième saison, de ces filles qui vont au lycée et comment est-ce. Ils ne sont qu’en huitième lorsque nous les abandonnons. Ils auront beaucoup de bonnes années d’adolescence et des années soixante-dix amusantes, grandissant avec de la bonne musique et de la mode et tous les changements culturels. Je pense que c’est vraiment intéressant. J’adorerais continuer à nous dire que ces histoires et ces acteurs sont si bons, alors bien sûr, j’aimerais continuer à les voir et Beau [Garrett], qui joue Cloud ».