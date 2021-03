« Danse des lucioles »: ce qui est exactement arrivé à Richard, le petit ami secret de Sean

Dans la première saison de « Les lucioles dansent« ( » Firefly Lane « dans sa langue d’origine), Sean Mularkey (Jason McKinnon) était chargé de montrer un peu ce qu’un gay secret qui a servi dans l’armée a dû traverser pendant l’un des moments les plus compliqués pour les LGBTQ + de personnes.

Bien qu’il ait été clair sur ses sentiments et ses pensées, il n’a pas hésité à le dire à sa famille, car il craignait le rejet de ses parents et d’une société qui considérait l’homosexualité comme dangereuse, immorale et mortelle. Le seul qui savait tout était Tully (Katherine Heigl).

Au cours de son adolescence, Sean devient amoureux d’un ami d’enfance, mais quand il épouse une femme, il se rend compte que le monde n’était pas prêt à accepter les personnes homosexuelles, alors il opte pour l’armée, où il tombe amoureux de Richard, qui aurait est mort d’un «cancer rare».

QU’EST-IL VRAIMENT ARRIVÉ À RICHARD?

Comme l’indique Screen Rant, il est probable que Richard soit décédé des suites du sida, qui a affecté de manière disproportionnée les hommes homosexuels au cours des années 1980 et a conduit à la diabolisation sociale et politique de ces personnes.

Dans ‘Mawaige’ (1×08), huitième épisode de la série Netflix, Sean parle à Tully de Richard et prétend qu’il y a un «fléau» qui l’oblige à abandonner son ancienne vie malgré son grand amour pour Richard. Le frère de Kate Mularkey (Sarah Chalke) fait probablement référence à l’épidémie de VIH / sida qui a eu lieu dans les années 1980.

De plus, Kate répète à plusieurs reprises que ses parents craignent que Sean ne rencontre jamais la bonne fille, ce qui renforce chez son frère l’idée que ses parents ne l’accepteront jamais s’il n’épouse pas une femme, donc plus tard il rentre chez Julia.

Sean préfère cacher son homosexualité pour plusieurs raisons: peur de la désapprobation de sa famille, être renvoyé de l’armée et être stigmatisé socialement. C’est pourquoi, seulement en 2003, il décide de dire la vérité à sa femme et aux autres, puisqu’il a le soutien de sa sœur et de Tully.