« Danse des lucioles »: ce qui est arrivé exactement à Tully à la fin de la saison 1 de « Firefly Lane »

« Les lucioles dansent« Est une série dramatique de Netflix qui se déroule sur 30 ans, à la suite de l’histoire de deux meilleurs amis à différents moments de leur vie. Depuis sa création le 3 février 2021 aux États-Unis, le programme a gagné de nombreux adeptes, émus par l’amitié de ses protagonistes.

Le récit avance ou recule régulièrement dans le temps, et l’histoire est racontée à travers des flashbacks et des flashforwards. Dans la décennie de 1970, Tully Hart et sa mère libre d’esprit déménage Voie Firefly dans Snohomish, Washinton, juste en face Kate Mularkey, un lycéen inadapté, et les deux filles de 14 ans ils finissent par devenir les meilleurs amis.

Au cours des années de leur jeunesse jusqu’à ce qu’ils atteignent officiellement l’âge mûr, Kate Oui Tully ils s’aiment et se soutiennent sans condition. Ensemble, ils font face au chagrin, aux traumatismes, au mariage et aux hauts et aux bas de carrière. Sa présence dans le la vie de l’autre est incassable et constant jusqu’à ce qu’ils aient un grand combat.

« Les lucioles dansent« Est une histoire émouvante et émouvante sur cravates incassables amitié de longue date, mais certaines choses ne se sont pas tout à fait réunies pour les fans du derniers moments de la série. Ici, nous expliquons ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie, selon OprahMag.

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «LA DANSE DES LUCIOLES»?

Le dernier épisode de la saison 1 de « Les lucioles dansent« Commence dans l’année 2005, avec Kate Oui Marah arrivant aux funérailles de Bourgeon. Kate ignore délibérément Tully quand ils sont en dehors de l’église. Kate il dit à son frère, Sean, qui a vu Tully mais il ne veut pas en parler. Puis la série remonte dans le temps et remonte aux années 1980.

Pour une meilleure compréhension, il faut revoir les événements par ordre chronologique pour éviter de sauter dans le temps comme le fait la série. Dans les 70, Tully Oui Nuage passer la veille de Noël avec Mularkeys, mais Nuage entre en collision avec le père de Kate, Bud. Bourgeon, qui semble avoir conscience de l’infidélité de sa femme, lui demande de choisir entre son mari et son amant.

Quand la police arrête et emporte Nuage pour vendre de la drogue, Tully Oui Kate sont obligés de se séparer quand Tully retourne vivre avec sa grand-mère. Dans les 80, Johnny Oui Kate Ils flirtent lors des réunions de travail, mais Kate raconte Tully qui ont décidé de n’être que des amis. Quand Johnny Oui Kate ils passent du temps seuls dans la maison des parents de Kate, Johnny Il avoue qu’il est amoureux de Kate.

Pendant, Tully reçoit une offre d’emploi de Wilson roi, mais le rejette parce qu’il fait des avances sexuelles non sollicitées. Dans 2003, Wilson King a repris le talk-show de Tully et prendre des décisions qui mènent à Tully démissionner. Tully Oui Max Pause. Essayer de Kate pour commencer une relation avec Travis ils échouent de façon hilarante.

Kate elle se rend enfin compte qu’elle manque Johnny et décide d’aller le voir, juste quand Johnny rentre à la maison pour voir Kate. Les deux finissent par dormir ensemble avant d’aller à Irak. Kate avoue Tully qui est toujours amoureux de Johnny. Sean il s’approche de sa femme et elle le met dehors, alors il va vivre avec Kate pour un temps.

Tully Oui Kate ils terminent leur année sur une note festive quand Tully demande Kate pour produire son nouveau programme. À leur insu, la tragédie frappe Irak. Dans 2005, Kate Oui Tully Ils se rencontrent face à face aux funérailles de Bourgeon, mais Kate indique clairement qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec Tully. Kate raconte Tully qu’il ne lui pardonnera jamais et qu’il ne veut plus jamais la revoir.

Malheureusement, la fin de la saison 1 ne nous montre pas comment ou pourquoi les deux meilleurs amis se sont séparés ou si Johnny est vraiment mort. C’est l’autre suspense avec lequel il conclut »Voie Firefly». De bonne heure 2004, Kate Tully ils célèbrent le Nouvel An discutant joyeusement de leurs plans pour travailler ensemble après Tully obtenez un nouveau spectacle.

Qu’est-ce qui aurait pu se passer en l’espace d’un an qui a provoqué une si grande bagarre entre Kate Oui Tully, au point où Kate ne laisse même pas Tully assister aux funérailles? La raison de votre combat peut être quelque chose de professionnel à personnel. Tout au long de leur amitié de décennies, Kate a hébergé un complexe d’infériorité, tandis que Tully se sent parfois seul et négligé par Kate.

Ce sont des problèmes qu’ils n’ont jamais abordés et qui ont plutôt enterré ces sentiments pendant des années. Ils auraient pu s’infecter et se transformer en ressentiment subconscient. Une chose est sûre: ça ne peut pas être un petit incident ce qui a causé Tully Oui Kate avoir un combat sérieux. La saison 2 révélera probablement ce qui s’est réellement passé mais pour cela, il reste encore un peu de temps.