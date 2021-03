« Danse des lucioles »: ce qui est arrivé exactement à Johnny

En plus de la raison du combat entre Kate et Tully, la première saison de « Les lucioles dansent« ( » Firefly Lane « dans sa langue d’origine) a laissé les fans de la série Netflix s’interroger sur le sort de Johnny Ryan (Ben Lawson), le mari de Mularkey qui se rend en Irak en tant que correspondant de guerre.

Dans le dernier chapitre du premier volet de la fiction mettant en vedette Katherine Heig et Sarah Chalke, Johnny a été victime d’un attentat à la bombe à Mossoul, mais ne révèle pas s’il est mort ou s’il a réussi à survivre. Cependant, le roman de Kristin Hannah pourrait inclure quelques indices.

Dans le livre « Les lucioles dansentJohnny voyage à Bagdad en février 1991 alors que Marah n’était qu’un bébé, et pendant que Tully déjeune avec un collègue, ils reçoivent un appel signalant qu’un journaliste et producteur de Seattle a été victime d’une attaque. Le journaliste décède et Johnny est dans un état critique dans un hôpital en Allemagne. Kate et Tully se rendent en Allemagne pour s’occuper de Johnny et après un certain temps, ils rentrent chez eux.

Si la série de Netflix suit les traces du roman, Johnny pourrait rentrer chez lui avec des blessures graves et probablement un trouble de stress post-traumatique, mais la production de Maggie Friedman a apporté des changements importants, il est donc également possible que dans la saison deux, Kate, Marah et Tully doivent faire face à Johnny’s mort.

Dans le livre, Johnny survit à l’explosion, la même chose se produira-t-elle dans « La danse des lucioles »? (Photo: Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ EXACTEMENT À JOHNNY?

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, la showrunner Maggie Friedman a évoqué les deux principaux mystères de la première saison «La danse des lucioles».

«Le moment Johnny, je savais avec certitude que ça allait venir. Dans la salle des écrivains, nous avions tous ces grands tableaux noirs et ce moment particulier – nous l’avons appelé Johnny Goes Boom – nous savions que cela se passait toute la saison. Il savait que Tully et Kate allaient être séparés à la fin de la saison, mais il ne savait pas comment il allait dramatiser cela. Je savais que nous travaillions vers ce signal parce que cela ressemblait à un bon suspense pour la première saison: «Oh mon Dieu, attendez, ces filles de Voie de luciole pour toujours tout d’un coup n’est-ce pas? Que s’est-il passé? »Elle a dit, mais n’a pas révélé le sort du mari de Kate.

Interrogé par les médias si c’est quelque chose qui se passe dans le livre ou si c’est quelque chose qui a été créé par les scénaristes, il a répondu: «Je ne veux pas dire. Une des choses que je trouve amusantes, c’est que nous avons sauvé des moments importants du livre et que nous leur avons été très fidèles, et puis il y a d’autres choses que nous avons faites qui sont différentes. J’espère que les gens qui sont de grands fans du livre pourront regarder l’émission et dire: « Oh mon Dieu, c’est le moment dont je me souviens! Et dites aussi: «Oh, je suis surpris par cela, mais c’est génial parce que c’est dans l’esprit du livre, mais c’est quelque chose de différent. Donc je ne veux pas dire si c’est directement la même chose ».

En plus de ne pas révéler si Johnny a survécu à l’attentat, il n’a pas non plus dit si Travis (Brandon Jay McLaren) apparaîtra dans la deuxième saison de « La danse des lucioles », car cela pourrait être un indice pour les fans.