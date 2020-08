Dans Vino Verena: Transgenre: Quand un homme est-il un homme?

Pour la plupart des gens, leur sexe est clairement défini dès la naissance. Mais que faire si vous étiez né dans le mauvais corps? À propos d’un homme trans courageux qui se bat pour être accepté parmi nous.

Le commentaire dit: “Vous êtes et restez une femme mutilée”. Je l’ai lu – comme beaucoup d’autres insultants – sur la page Instagram de Ricky Jank, un homme trans que j’ai rencontré récemment. Eh bien, je pense qu’au début, les idiots qui tirent leur haine en ligne sous le couvert de l’anonymat abondent. Et je sais, bien sûr, que si jamais vous les rencontriez dans le glacier ou dans le hall d’un cinéma, ils n’oseraient bien sûr jamais vous dire en face que la meilleure chose à faire est de «s’évader».

Je veux parler de Ricky dans ma chronique aujourd’hui. Si je pouvais inspirer une seule personne à réfléchir avec ce texte, ce serait très chanceux. Deux serait aussi bien, trois presque un gain de loterie, car les années m’ont rendu plus pessimiste. Je ne comprends plus certaines personnes. Surtout ceux qui rugissent le plus fort me viennent à l’esprit. Bien que je vois de bonnes choses dans des moments comme ceux-ci, je crois toujours fermement que la mentalité du coude devient de plus en plus normale. Parfois, je veux mettre les couvertures au-dessus de ma tête et ne me lever que lorsque les choses vont mieux. Coupez jusqu’à ce que quelque chose change. C’est presque comme la Belle au bois dormant. Mais il ne s’agit pas de savoir si notre société se résigne à la bourrue ou à la brutalisation, mais de la manière dont nous y faisons face et de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et c’est là que Ricky entre en jeu.

L’identité de genre n’est pas une tendance de la mode

Ricky est né fille. Il m’a raconté son histoire, tout comme de plus en plus de personnes trans ont le courage de sortir et de parler ouvertement de leur vie dans le mauvais corps – également pour ne pas rompre sous la pression du silence. La société continue de leur donner un œil critique sur ce courage, parfois même en les attaquant. Il y a des gens qui pensent qu’être transgenre est tout simplement en vogue ces jours-ci. Comme si vivre dans le mauvais corps était une tendance de la mode.

Entendre l’histoire de Ricky à son sujet m’a tellement ému que j’ai dû retenir mes larmes par la suite. Le fait que les personnes transgenres endurent les préjugés et la haine tous les jours sans désespérer complètement est un miracle – pour moi, ce sont des super-héros absolus! Des héros aussi, bien sûr.

Avant la conversation, j’ai fouillé dans les comptes de médias sociaux de Ricky, sur lesquels il dirige l’éducation et fait l’effort de traiter explicitement les messages haineux individuels. Il le fait avec un humour et un sarcasme si merveilleusement noirs que je ris aux éclats et me demande: comment parvient-il à traiter les plus méchants nez de sac avec autant de gentillesse?

«Il y a des gens qui ont besoin de médicaments pour lesquels ils ne sont pas payés, mais dont ils ont un besoin urgent, et vous faites de la chirurgie esthétique», écrit un utilisateur anonyme. Je veux me cogner la tête sur le dessus de la table. Ricky me parle de sa mastectomie – l’ablation chirurgicale du sein – et des complications qui l’ont accompagnée. Deux opérations. Hémorragie interne. Douleur plutôt que douleur. Mieux vaut mourir que de continuer à vivre comme ça. Je vois les cicatrices profondes et rouge sang et j’écoute l’agonie qu’il a dû endurer toute sa vie: intimidé à l’école, battu parce qu’il était différent des autres enfants. Ajoutez à cela la grande solitude et le sentiment de ne pouvoir faire confiance à personne.

“Parce que je suis un homme”

Un garçon piégé dans le corps d’une fille. Un garçon à qui son père “apporte les plus beaux vêtements” de vacances, un garçon qui doit être “la jolie fille de sa mère aux grands cheveux longs”. On a souvent demandé à ce garçon – comme beaucoup de transgenres – pourquoi il voulait vraiment être un homme. La réponse, dit Ricky, est “très simple: parce que je suis un homme”.

Alors qu’il me raconte sa vie, je le regarde un peu trop. Son front est orné d’un grand tatouage – un corbeau. Je pense à moi-même dans ma naïveté: Dieu, avec ce tatouage géant tout le monde le regarde! Mais Ricky sourit, m’explique le sens et raconte la perte de ses parents, auxquels il n’a jamais fait confiance de sa vie. Grandir au Liechtenstein dans les années 1970 et 1980 – les transgenres à l’époque: est-ce un film, le titre d’un livre, une nouvelle série en soirée? Même lui-même n’a pas su depuis longtemps qu’il y avait un terme pour des gens comme lui.

J’écoute donc l’histoire et les préjugés interminables liés aux hommes trans et aux femmes trans. Je me sens particulièrement effronté face aux questions sur la sexualité. Je comprends la curiosité – vraiment! Mais demander à un inconnu s’il est gay ou lesbien: bonjour?

Mais pour les personnes transgenres, apparemment beaucoup d’accord, il y a quelque chose comme un billet gratuit pour leur poser des questions sexuelles à leur guise. Comme si les hommes trans ou les femmes trans étaient des personnes de l’information! Ce manque de sensibilité, ça me laisse sans voix.

“Se battre chaque jour à nouveau”

L’un des plus grands préjugés: beaucoup de gens pensent que seule une correspondance complète entre les sexes transforme un homme trans en homme – dans le sens de: Un homme qui n’a pas de pénis n’est pas un vrai homme. En fait, il existe de nombreux transgenres qui, pour diverses raisons, notamment la santé, décident de ne pas procéder à un ajustement complet et ne peuvent retirer que les organes génitaux féminins internes tels que l’utérus. Alors – parce qu’ils n’ont pas de pénis, ne peuvent-ils pas se sentir comme un homme?

Pour moi, c’est comme dire à une femme qui décide de ne pas se reconstruire après une amputation due à un cancer du sein: sans seins, vous n’êtes pas une vraie femme. Et les femmes qui n’ont plus d’utérus ne sont plus de vraies femmes?

La vie n’est ni noire ni blanche. Il est plein de cicatrices, visibles et invisibles. Et quand je regarde dans les yeux de Ricky, je suis fier d’avoir rencontré cet homme fort, un brave, sensible, grand homme qui “lutte chaque jour pour ne pas sortir de cette vie” et continue son chemin. Un vrai super-héros.