Dans une vidéo humoristique, on peut voir un joueur d’Elden Ring jouer le boss du jeu et des patchs de personnages intéressants dans lesquels ils s’amusent beaucoup

Anneau d’Elden, qui a fait ses débuts en février, a connu un succès incroyable et est souvent reconnu comme le meilleur jeu de l’année. En raison de ses batailles à couper le souffle avec plus de 150 ennemis, le jeu de rôle d’action de À partir du logiciel est salué comme l’un des jeux vidéo les plus difficiles jamais créés. Des millions de personnes dans le monde sont fans de plusieurs de ces patrons d’Elden Ring, notamment Melania – Blade of Miquella, Rennala et Starscourge Radahn.

De plus, le mode PvP du jeu offre aux joueurs la possibilité constante de défier et de s’engager dans un conflit direct. Le conflit direct, la conquête du royaume d’un autre joueur et le jeu coopératif sont les trois choix disponibles pour les joueurs. Bien que les joueurs utilisent fréquemment des tactiques sophistiquées dans les rencontres PvP, leurs plans échouent souvent, comme dans l’exemple du joueur Elden Ring qui a appliqué de nombreux buffs mais a quand même perdu le combat très rapidement.

Les avatars de joueurs comme l’utilisateur de Reddit AnakinSkywalker76 sont basés sur des personnages reconnaissables du récit d’Elden Ring. Comme Patches, le personnage joueur d’Elden Ring est représenté dans une brève vidéo publiée sur les réseaux sociaux par AnakinSkywalker76. De plus, le film recrée virtuellement un moment bien connu de la série de quêtes de Patches où il trompe le joueur et le jette d’une falaise.

Des objets brillants sont parfois vus près d’un précipice pour attirer les gens, tout comme dans la célèbre scène. De manière inattendue, un autre joueur nommé Récusant Yokino est tombé dans le piège de cette ruse et est monté vers les choses brillantes lorsque l’affiche originale les a agressés. En reproduisant presque la scène du jeu, le Récusant a rapidement plongé vers sa mort.

Les patchs servent de PNJ, de marchand et de boss facultatif dans Elden Ring. De plus, les correctifs assument fréquemment le rôle de traître ou de menteur dans les jeux vidéo créés par FromSoftware.

Elden Ring est pris en charge sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.