Dans une tournure inattendue des événements, HTC sort du trou

HORSEMASTER PHOSPHO'CAL - Pour une bonne minéralisation de l’os du poulain

L'intérêt du Phospho'cal pour votre cheval : L’alimentation traditionnelle à base de céréales et foin est déficiente en calcium et phosphore. Elle conditionne la précocité du tissu osseux, et intervient dans la construction des articulations et tendons. Tout retard provoqué par un déséquilibre nutritionnel