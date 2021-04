Dans un mouvement inhabituel, les autorités trouvent la cause de l’accident de voiture de Tiger Woods, mais ne la révéleront pas

Une enquête a déterminé ce qui a provoqué le crash de Tiger Woods avec son SUV à l’extérieur de Los Angeles en février, mais les autorités ne le révèlent pas encore en raison de problèmes de confidentialité impliquant la superstar du golf.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le département attendait de divulguer la cause de l’accident du 23 février jusqu’à ce que Woods obtienne l’approbation de Woods concernant des problèmes de confidentialité non spécifiés.

« Nous avons contacté Tiger Woods et son personnel », a-t-il déclaré. « Il y a des problèmes de confidentialité lors de la divulgation d’informations sur l’enquête, nous allons donc leur demander s’ils renoncent à la confidentialité. »

Parmi ces problèmes de confidentialité figurent les problèmes médicaux protégés par la loi, a rapporté Miguel Almaguer AUJOURD’HUI jeudi, citant un responsable du shérif. Les forces de l’ordre protègent toujours les informations médicales et le statut de célébrité ne joue aucun rôle dans la décision, a déclaré un responsable du département de police de Los Angeles à NBC News.

Le rapport d’enquête pourrait être publié dès la semaine prochaine, a déclaré un responsable du shérif à Almaguer. Woods, qui se rétablit chez lui en Floride, n’a pas répondu aux demandes de commentaires de NBC News.

Les responsables ont émis un mandat de perquisition le mois dernier pour obtenir des données de la boîte noire du SUV contenant la vitesse à laquelle il roulait au moment de l’accident et les actions au volant de Woods jusqu’à cinq secondes avant l’accident.

Woods s’est cassé la jambe droite à plusieurs endroits après que son VUS a heurté une médiane et parcouru 400 pieds sur un remblai, heurté un arbre et roulé plusieurs fois. Les chirurgiens ont dû insérer une tige dans le tibia de sa jambe droite ainsi que des vis et des broches dans son pied et sa cheville. Les blessures ont soulevé la question de savoir si Woods sera en mesure de poursuivre sa riche carrière de golf.

Villanueva a qualifié l’accident de « purement un accident » immédiatement après, déclarant lors d’une conférence de presse qu ‘ »il n’y avait aucune preuve de handicap, il n’y avait aucun effort pour prélever du sang, par exemple, à l’hôpital ». Woods n’a pas été inculpé dans l’accident.

Les détectives du département du shérif du comté de Los Angeles ont déterminé la cause du grave accident d’une voiture de Tiger Woods le 23 février, mais ne la publient pas encore en raison de problèmes de confidentialité impliquant Woods. Gene Blevins / .

La décision de ne pas prélever de sang a été critiquée car Woods a plaidé coupable de conduite imprudente en 2017 après avoir été arrêté à Jupiter, en Floride, pour conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues.

Villanueva a défendu la décision de ne pas tester Woods pour la drogue ou l’alcool mercredi.

« Cela reste toujours un accident », a-t-il déclaré. « Vous avez un accident, et vous avez des actes délibérés. C’est un accident, d’accord? Tout ce que nous avons fait s’est avéré exact. »