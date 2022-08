Dans un jeu d’action produit par Monolith Before FEAR And No One Lives Forever, Ice-T a joué un médium.

Crapshoot, une chronique sur le lancer de dés pour ressusciter des jeux aléatoires, a été écrite par Richard Cobbett de 2010 à 2014. Cette semaine, un jeu a tenté de jouer correctement ses cartes mais a échoué.

Hearthstone, le jeu de cartes à collectionner de World of Warcraft, est peut-être devenu un phénomène mondial grâce à Blizzard, mais ce n’est pas la première fois que des mondes et des cartes sont combinés. Évidemment. Des parchemins, quelques jeux Magic: The Gathering, Battle Forge d’EA et quelques autres titres étaient disponibles. Cependant, si chaque écran du jeu réel n’indiquait pas clairement que son vrai nom est simplement « l’artefact d’Aiken », je peux l’appeler sarcastiquement Sanity: Pointless Subtitle. Ce petit hybride jeu d’action/CCG est sorti en 2000.

Sincèrement, j’avais oublié à quel point ce jeu était particulier. Le concept fondamental était de combiner des cartes à collectionner à la manière d’un RPG d’action, certaines cartes étant distribuées gratuitement et (si je me souviens bien) des plans pour des boosters qui garderaient le multijoueur engageant tout le temps. Cela n’allait jamais arriver car il s’agit d’un jeu d’action en 3D datant de 2000, à l’époque où Internet était encore une nouveauté pour la plupart des gens.

Sanity est finalement entré dans la pile de jeux bizarres et fantastiques que Monolith n’arrêtait pas de vomir pour tenter de trouver quelque chose qui fonctionnait parce que ses créateurs, Monolith, ne pouvaient même pas se donner la peine de le réparer correctement. The Operative: No One Lives Forever, ou pour être plus précis (et grâce à la même habileté à nommer qui nous a donné le titre moche de ce jeu), No One Lives Forever, et FEAR, qui signifie Forget English, Acronyms Rule, finirait par donner lieu à deux succès bien-aimés qui feront le nom de l’entreprise.

Au cours de ce processus, son nom est apparu sur une gamme absurdement large de jeux, que ce soit en tant qu’éditeur ou développeur, y compris le tristement célèbre Shogo : Mobile Armor Division, également connu sous le nom de « We’re Watching A Shitload Of Anime In Our Office ». Right Now: The Game » ou, pour lui donner son nom complet, « We’re Watching A Shitload Of Anime In Our Office: The Game », une mascotte de dessin animé du même nom, un jeu vraiment terrible