Dans un bain moussant, pour un retour séduction

Chaque femme garde en elle une guerrière, une séduction parfois oubliée et qui finit par s’endormir sans s’en rendre compte, comme elle est en arrière-plan. En arrivant à cette conclusion, nous avons décidé de recommander un bain qui aidera toutes ces femmes à réveiller cette déesse de la séduction qui existe à l’intérieur de leur corps et à se sentir mieux.

Nous commencerons par une brève recette. Pour pouvoir effectuer le bain, il est nécessaire de séparer certains ingrédients à préparer: 21 pétales de roses rouges, 3 cuillères à soupe de miel et 2 litres d’eau. Pour commencer à se préparer, il faut d’abord être très affectueux, car sinon, le bain risque de ne pas avoir d’effet. Versez le miel et les pétales rouges dans l’eau, en pensant toujours que l’amour coule dans votre vie.

Porter au feu et porter à ébullition. Ensuite, retirez le mélange du feu et laissez reposer jusqu’à ce que l’eau ne soit plus si chaude et à une température tiède. Il est essentiel de prendre le bain normalement et, peu de temps après, de verser le bain du cou vers le bas, en se rappelant qu’il doit être avant 20 heures (huit heures du soir). Ensuite, laissez le corps sécher naturellement. Faites cela pendant trois jours de suite.

Après le bain, il est nécessaire de porter un vêtement de couleur rouge qui n’a jamais été porté (de préférence un vêtement intime). Lorsque vous vous allongez pour vous reposer, réalisez que votre aura de sensualité est dans un moment d’expansion.

A la fin de ce rituel, effectué dans les trois jours, vous devez obligatoirement conserver les pièces utilisées pendant le processus et ne pas les utiliser jusqu’à ce que vous ayez un rendez-vous pour vous rendre. Lors d’un rendez-vous où vous souhaitez utiliser la séduction comme moyen de pimenter les choses, portez les mêmes pièces que celles utilisées pour faire les bains.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un type de charme très puissant, mais il ne se réalisera pas si vous ne le faites pas avec beaucoup de foi et d’amour. Vous devez garder à l’esprit que «je veux, je peux et je peux».