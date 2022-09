Dans ‘Til Jail Do Us Part’, 4 épouses du cartel se regroupent après l’arrestation de leurs maris

La vie de quatre femmes ne sera plus jamais la même.

Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz et Jeimy Osorio jouent dans la nouvelle série Peacock, « Til Jail Do Us Part ». Le drame à venir, qui sortira le 15 septembre, a publié sa première bande-annonce le 12 septembre, qui montre les maris des femmes riches se faire arrêter de manière inattendue pour être liés à la même organisation criminelle.

« Allez-y doucement avec lui, OK », crie Sánchez alors que la police arrête son mari et le plaque contre la voiture de police au début du teaser.

Habituées à une vie d’abondance, les quatre femmes emménagent ensemble à contrecœur alors que leurs vies auparavant insouciantes et luxueuses sont bouleversées. Alors qu’elles commencent à être interrogées par des détectives dans l’espoir qu’elles révèlent les secrets de leurs maris, elles doivent s’entendre pour s’en sortir.

« Je pense qu’il est temps pour nous de devenir amis », dit le personnage de del Castillo dans la bande-annonce, à laquelle une autre des femmes répond : « Des amis ? Vraiment? »

« Je ne pense pas, ma fille », plaisante également Sánchez.

L’affiche d’accompagnement de la série, qui se compose de huit épisodes, a également été publiée. Il montre les principales dames toutes habillées et assises sur un canapé blanc, tandis que le bras ensanglanté d’un homme mystérieux est vu en dessous d’elles.

Tourné à l’origine en espagnol, « Til Jail Do Us Part » a été doublé en anglais par les quatre protagonistes, « élevant l’expérience de visionnage quelles que soient les préférences linguistiques », indique le communiqué de presse.

La série est l’un des prochains titres originaux et acquis de Peacock sous sa marque de contenu Tplus de Telemundo

