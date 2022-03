Dans The Witcher 4, Ciri pourrait jouer à la place de Geralt

avec Le Sorceleur 4 une nouvelle saga The Witcher a été annoncée – et elle pourrait dire au revoir à Geralt en tant que personnage principal et nous laisser contrôler Ciri à la place. Au moins certains fans supposent cela et la théorie correspondante, qui est basée sur la première image teaser. Mais peut-être que les choses semblent très différentes.

The Witcher 4 : Nouveau jeu annoncé avec image teaser

C’est de cela qu’il s’agit : The Witcher 3– et Cyberpunk 2077Le studio de développement CD Projekt Red a sorti hier le chat proverbial du sac et a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu The Witcher. Il n’y a pas encore trop d’informations à ce sujet, mais au moins c’est enfin officiellement confirmé :

En attendant, nous savons déjà que le jeu ne s’appellera probablement pas « The Witcher 4 » et aussi que ce sera avec l’aide ou basé sur Unreal Engine 5 devrait surgir. Cela a soulevé la question pour certains fans de savoir si cela le prochain jeu The Witcher peut-être une exclusivité Epic Games Store pourrait devenir. La réponse courte est : Non.

The Witcher 4 pourrait se concentrer sur Ciri au lieu de Geralt

Immédiatement après l’annonce, il y a bien sûr un débat houleux sur ce que tout cela signifie et ce qui pourrait nous être réservé. le petite image d’accroche il pourrait même y avoir un indice ou deux. Par exemple, certains fans croient maintenant que nous Contrôlez Ciri dans le prochain jeu The Witcher.

Ceci parle pour cela : Le médaillon pourrait être un Chat Médaillon Acte. Cela parlerait pour Ciri, qui prend un tel médaillon et avec lui vu dans The Witcher 3 est, mais elle l’obtient aussi dans les livres . Ciri serait certainement excitant à jouer – bien qu’un peu écrasant.

Cela parle contre : Ça pourrait aussi bien un lynx (ou peut-être un loup ?). Ce serait complet pour un nouvelle école de sorceleur parler qui n'existait auparavant que dans la fan fiction. Alors nous préférerions un autre peut-être un personnage que vous avez créé vous-même dans l'éditeur de personnage et Ciri pourrait agir en tant qu'instructeur.

© CD Project

Selon vous, qui jouons-nous dans The Witcher 4 ? Dites le nous dans les commentaires.