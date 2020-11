Dans Spiderman: Miles Morales, il y a une rue dédiée à Chadwick Boseman

Dans le jeu vidéo Spiderman: Miles Morales Deux hommages dédiés à Chadwick Boseman, Acteur américain également connu pour le rôle de Panthère noire, décédé en août dernier à l’âge de 43 ans des suites d’un cancer du côlon. Le premier est un hommage poignant dans le générique du jeu, qui se lit comme suit: « À la mémoire d’un noble roi, Chadwick Boseman. Son honneur, sa force et sa compassion guideront les générations futures. Wakanda. » Une référence touchante à sa performance dans le film Marvel Cinematic Universe.

Le deuxième hommage concerne plutôt une rue qui lui est dédiée dans le New York du jeu, appelée Boseman Way. Sa découverte est due à l’utilisateur RollieDell, qui a propagé la position à travers des publications sur Reddit. Il suffit de frapper la 42e rue à l’intersection des 3e et 1e Avenues pour voir le panneau Boseman Way. RollieDell lui-même a également noté que la position de la rue le long de la 42e rue n’est pas causale, mais représente une référence supplémentaire à la carrière de l’acteur: le film dans lequel il a fait ses débuts est le biographique 42, dans lequel il a joué le rôle de Jackie Robinson. . Par conséquent, ceux qui souhaitent visiter Boseman Way, voici où il apparaît sur carte de jeu, publié par le portail Kotaku.

Marvel’s Spiderman: Miles Morales est développé par Insomniac Games et prolonge les événements racontés dans Marvel’s Spiderman exclusivement sorti sur PlayStation 4 en 2018. Le jeu, avec Sackboy: A Great Adventure, Astro’s Playroom, Godfall et le remake de Demon’s Souls, fait partie des nouvelles propositions exclusives de PlayStation 5, la nouvelle console Sony est arrivée en Italie le 19 novembre. Pour tirer le meilleur parti de son potentiel, il est conseillé de savoir quels titres sont optimisés, quels accessoires mettre en corrélation, et comment profiter de la rétrocompatibilité sans renoncer aux meilleures performances. L’arrivée de la PlayStation 5, ainsi que celle de la Xbox Series X | S de Microsoft (sortie le 12 novembre), marque le début de la neuvième génération de jeux vidéo.