Dans sa première bande-annonce de gameplay, Rift Of The Necrodancer montre un spin-off farfelu et rythmique

Après avoir fait une annonce secrète plus tôt ce mois-ci, le développeur de jeux indépendant Jeux de Prépare-toi a maintenant montré du gameplay de Rift of the Necrodancer.

Bien sûr, le personnage principal, Cadence, est de retour, mais cette fois-ci, l’action se déroule dans l’ère actuelle, et il y a des failles spatio-temporelles énigmatiques à gérer.

Si vous êtes arrivé à la même conclusion, veuillez m’arrêter, mais je blâme un Nécrodanseur.

Rift of the Necrodancer se concentrera sur une diversité de gameplay plutôt que sur la rythmique rogue-like donjon explorant Crypt, basé sur le déroulement de la bande-annonce. Cependant, bien qu’il soit commercialisé comme un RPG d’action et un combattant, il utilise clairement la même magie de jeu de rythme exclusive à Brace Yourself Games.

Le développeur Brace Yourself Games a tweeté une déclaration avec le nouveau clip, disant: « Le Necrodancer est de retour dans un tout nouveau spin-off de jeu de rythme, arborant une apparence totalement nouvelle, un environnement moderne et une bande-son! » La même bande-annonce est également disponible sur YouTube.

Le mode Rift est le mode de jeu principal du jeu. Le « combat rythmique contre des flux de monstres sortant de la Faille » est basé sur la voie.

De plus, il existe des mini-jeux où vous pouvez « aider Cadence à surmonter les obstacles du monde moderne », en utilisant le yoga comme illustration du film. Je crois que nous pouvons tous convenir que le yoga présente un grave problème dans la société d’aujourd’hui.

Oh, et Rift of the Necrodancer a maintenant une page Steam avec une date de lancement à déterminer.

Crypt of the Necrodancer a reçu une mise à niveau importante au début de cette année malgré le fait que la première sortie du jeu remonte à 2015. Chris Thursten lui a attribué un 87 lorsque nous l’avons examiné lors de sa première sortie, et je dirais qu’il n’a fait que s’améliorer depuis puis, après tout, il comprend désormais des mods et une tonne de contenu téléchargeable substantiel à grignoter.