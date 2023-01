Dans quels films ou projets apparaît Jorge Ferrandis, l’acteur accusé du meurtre de sa petite amie

célébrités

L’acteur de 43 ans a été décrit comme « amateur » bien qu’il soit apparu dans des courts métrages et des projets de théâtre.

© AADPCL’acteur Jorge Ferrantis a participé à deux courts métrages, en 2004 et 2005

L’acteur espagnol Jorge Ferrandis a été accusé du meurtre de sa petite amie dans un crime sanglant après que la victime a été retrouvée dans une maison à Pontons, Barcelone, après avoir trouvé des preuves qui l’accusaient du crime qu’il aurait commis en 2021.

Malgré le fait que le nom de l’acteur a sonné pour le crime, Il semble que sa carrière n’ait pas décollé de la même manière que sa mauvaise réputationcar sur des sites comme IMDB, il n’y a aucun enregistrement indiquant que l’acteur a participé à des productions cinématographiques ou télévisuelles.

D’autre part, médias locaux dans son pays d’origine, tels que abcils l’ont simplement listé comme « acteur amateur de 43 ans ». Par l’intermédiaire de l’Association des acteurs et metteurs en scène professionnels de Catalogne (AADPC), il existe un dossier selon lequel Ferrandis a participé à des pièces de théâtre, où il aurait développé sa profession. Sur la page de la même association, Ferrandis est classé comme acteur spécialisé dans la jonglerie, l’escrime et l’attelage sportif.

L’AADPC note également que Jorge Ferrandis a étudié à La Casona et aurait connu plusieurs mises en scène entre 2003 et 2007, comme je comprends monpar Eloy Arenas (2007) ; Replay, spectacle musical, en 2006; Richard IIIde Shakespeare, en 2006 ; Qui a peur de Virginia Wolf ?, En 2005; Oui Comme des amisà partir de 2006.

Les deux seuls courts métrages dans lesquels l’AADPC crédite Ferrandis datent de 2004 et 2005le premier d’entre eux intitulé Les amoureuxréalisé par les étudiants du CECC et le second appelé Et qu’est-ce que tu regardes ? Réalisé par des étudiants de l’ESCAC. De plus, on lui attribue « diverses figurations spéciales en short », bien qu’aucun détail ne soit donné sur aucune d’entre elles.

