Dans quelles séries et films Cansu Dere a-t-il joué?

in

Série

L’actrice Cansu Dere est devenue une tendance et voici quelques-unes des séries et des films dans lesquels elle a joué.

©Getty ImagesL’actrice Cansu Dere a plus de 20 crédits cinématographiques et télévisuels

Le nom de l’actrice Cansu Dere a commencé à circuler dans le monde, après les secousses enregistrées en Syrie et en Turquie, s’interrogeant sur la santé de l’actrice. Bien qu’aucun rapport officiel n’indique qu’il ait été victime de la catastrophe naturelle, les gens se demandent qui est Cansu Dere et dans quelles séries et films il apparaît.

+ Séries et émissions télévisées Cansu Dere

L’actrice de 42 ans, originaire d’Ankara en Turquie, est connue pour son rôle dans la série Infidèle (2020-2022) qui, dans des pays comme l’Espagne, est diffusée sur Antenne 3. L’actrice a également joué dans d’autres projets tels que ezel (2009-2011), Sila (2006-2008) et Mère (2016-2017), en plus de Şahsiyet (2018) dans lequel un homme atteint de la maladie d’Alzheimer décide de punir des criminels.

+ Dans quels films apparaît Cansu Dere ?

Sa dernière participation au cinéma remonte à 2012 avec le yazisi, un film de comédie dramatique qui suit trois histoires d’espoir en une seule journée dans un village anatolien. Le film met également en vedette Ezgi Gor (habilité)

En 2011, Cansu est également apparu dans Behzat Ç. : Seni Kalbime Gömdümun film sur un policier qui tente de résoudre des crimes tout en combattant ses propres démons.

Les autres crédits du film de Cansu Dere incluent: Son Osmanli Yandim Ali (2010), Aci demander (2009), Trois espions illimités (2009) et Kabuslar Evi-Takip (2006). D’accord avec IMDB, l’actrice a 22 crédits entre le cinéma et la télévision.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?