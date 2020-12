Dans quelle mesure cela vaut-il la peine d’essayer la thérapie à distance?

Comme tout est renouvelé, ce ne serait pas différent avec la psychologie. Suivre l’évolution du temps, c’est plus que s’adapter à de nouvelles possibilités, c’est aussi se faire entendre de ceux qui sont ouverts à ce progrès.

Le conseil psychologique en ligne est une forme de conseil qui vise à clarifier les informations, le bien-être psychologique et la solution de problèmes spécifiques.

Le Conseil fédéral de psychologie est l’organe qui, au Brésil, réglemente légalement les activités professionnelles des psychologues sur tout le territoire national. Ce Conseil, dans le premier article de sa Résolution n ° 12/2005, reconnaît les services psychologiques rendus par des moyens technologiques de communication à distance, à condition qu’ils soient ponctuels et informatifs, et que les orientations psychologiques ne dépassent pas 20 réunions ou contacts virtuels, synchrones ou asynchrones. . La durée des consultations, ainsi que des séances en présentiel, est de 50 minutes et se déroule par visioconférence.

La psychothérapie en ligne est une pratique autorisée dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis et a produit des résultats efficaces. Au Brésil, avec une efficacité prouvée, seuls des conseils psychologiques en ligne de nature focale et brève sont donnés.

Où l’éthique, qui inclut même le secret, reste d’une importance primordiale dans cette pratique.

Les chercheurs de 2011 et 2014, comparant l’efficacité de la thérapie par vidéoconférence avec la thérapie en face à face, n’ont trouvé aucune différence significative entre les deux modalités. Les entreprises mettent ce travail à la disposition de leurs employés qui répondent principalement aux besoins liés au travail.

Bien que parler encore de thérapie dans l’environnement organisationnel soit tabou, car il y a une idéalisation de la part du monde organisationnel selon laquelle les personnes qui y habitent sont des êtres inébranlables.

Dans les soins en ligne, nous perdons la lecture corporelle de notre client qui est un facteur considéré comme important dans la psychothérapie en face à face, mais nous avons la possibilité de maintenir la communication visuelle et d’accueillir notre expression du regard, ce qui garantit au thérapeute la proximité de son client.

Un autre avantage est que le contact avec l’environnement est moins favorisé et avec cela le thérapeute et le client sont encore plus concentrés sur eux-mêmes. Il permet d’aider les personnes qui ont des difficultés à quitter leur domicile mais aussi des problèmes de leur propre contemporanéité, comme le manque de temps, les trajets domicile-travail, des pathologies telles que la phobie sociale, le syndrome de panique, les conflits familiaux et de couple, entre autres.

Bien que le thérapeute et le client soient physiquement distants, assis dans leur espace, ils sont unis par la technologie, qui leur permet de partager des émotions, des pensées et la recherche de solutions à leur douleur.

Il ne faut pas oublier encore que la thérapie nous apporte la possibilité de changer ce qui ne nous apporte plus de gains et de nous apprendre à échanger culpabilité contre responsabilité, pour que notre vie ait de la fluidité, en plus du courage d’affronter les risques et de grandir avec cet apprentissage , quel que soit le format en face à face ou en ligne.

Si nous sommes des êtres connectés par affinité, ce n’est pas la distance qui sépare les gens, mais le choix qui est fait de cette possibilité.