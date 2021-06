Dans quelle mesure acceptez-vous vos récompenses ?

C’est un monde fou et chaotique. Et vous avez appris, dès votre plus jeune âge, que les choses sont difficiles. Les relations sont difficiles, gagner de l’argent est compliqué. Si quelqu’un propose quelque chose de trop facile, méfiez-vous. Quand l’aumône c’est trop… Tu te souviens ? Personne ne donne un baiser. Il n’y a pas de repas gratuit. Oui, toutes ces hypothèses sont vraies et il ne sert à rien de vouloir des choses sans faire un effort pour le faire.

Mais qu’en est-il quand nous ne nous rendons pas compte que, oui, nous le pouvons ? Que, oui, nous avons du crédit ici et nous le méritons. Et nous continuons d’essayer, encore et encore, comme si ce n’était jamais assez ? Comme si tout ce que nous avons fait, tous les efforts jusqu’à présent, n’avaient servi à rien ? Comme si nous portions une culpabilité poignante qui nous fait payer pour des péchés que nous n’avons même pas commis.

La culture dominante est basée sur ceci : la culpabilité et les notions de péché. Ce que vous faites et ce qui vous fait plaisir est considéré comme un mal, un péché. Comment un pécheur, qui se trompe la plupart du temps, peut-il vouloir et réclamer une récompense ? Nous devons juste travailler et travailler. Nager, nager et toujours, invariablement, mourir sur la plage.

Tout le monde connaît des histoires de gens qui ont fait beaucoup d’argent, par exemple. Un prix de loterie, un héritage d’un oncle inconnu, ou quelque chose comme ça. Et moins d’un an plus tard, ils n’avaient plus rien. Il y a même un film (une trilogie, en fait) intitulé « Till Luck Do Us Part » qui raconte ceci : comment il parvient à brûler tous ses gains à la loterie, rapidement et de manière absolument irresponsable.

Une grande partie de cela est le sentiment que nous ne méritons pas la récompense et que si cela nous tombe entre les mains, c’est parce que quelque chose s’est mal passé. Nous ne le pensons pas, nous travaillons pour cela. Que même si une récompense ne vient pas directement du travail, elle a de la valeur. C’est le résultat de vos pensées prospères, de la bonté que vous avez déjà mise dans le monde. Elle est même le résultat d’autres incarnations, qui sait ? Nous avons du mal à l’accepter car nous croyons au manque, que ce n’est pas pour nous et que nous pouvons « avoir moins ».

Nous pouvons avoir plus, être plus. Nous pouvons avoir accès et mériter à tout ce que nous voulons : argent, biens, voyages, amour, succès, paix. Il suffit qu’à un moment donné, cette culpabilité chrétienne ne nous sabote pas. Ne nous mettez pas de vers dans la tête et ne nous faites pas réfléchir à ce que l’Univers nous réserve. Si vous le faites n’importe où, vous le méritez ! Et période. Allons chercher votre prix !