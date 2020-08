Dans plusieurs films et séries: Vous jouez tous la princesse Diana

Il y a 23 ans aujourd’hui, Lady Di a été tuée dans un accident de voiture à Paris. Maintenant, il y a plusieurs productions de films et de séries dans les starting-blocks qui traitent de la vie de la princesse, décédée beaucoup trop tôt. Et donc trois actrices très différentes se glissent dans ce rôle.

Il y a 23 ans, le monde s’est arrêté un instant: la princesse Diana est décédée le 31 août 1997 à l’âge de 36 ans seulement. La mère du prince William et Harry est décédée des suites de blessures dans un tragique accident de voiture à Paris. Depuis lors, la vie mouvementée de Lady Di a été largement éclairée pour le cinéma et la télévision. Bientôt, trois autres actrices se glisseront dans le rôle de la “Reine de cœur”.

Emma Corrin comme Diana. (Photo: images imago / ZUMA Press)

Les fans de “The Crown” devraient déjà avoir marqué le 15 novembre dans leur calendrier. Puis les nouveaux épisodes de la série britannique Netflix seront enfin lancés, l’intrigue devrait couvrir les années 1977 à 1990. Dans la quatrième saison, la jeune Diana Frances Spencer apparaît pour la première fois, la future épouse du prince Charles. Il est joué par la nouvelle venue de 24 ans Emma Corrin, qui a déjà acquis une expérience en série. En 2019, elle est apparue à la fois dans un épisode de “Grantchester” et quatre épisodes de “Pennyworth”.

Sur Netflix et au cinéma

En plus de la quatrième saison, qui a déjà été tournée, Netflix a déjà donné le feu vert pour une cinquième et sixième saison de “The Crown”. Il ne joue alors plus Emma Corrin, l’ancienne princesse de Galles, mais Elizabeth Debicki. Sur le plan thématique, il s’agira probablement des événements des années 1990 et du début des années 2000 – y compris les problèmes conjugaux du prince Charles et de Lady Di, leur divorce et la mort prématurée de la mère de deux enfants. Debicki serait la dernière actrice à incarner la princesse Diana dans la série sur la famille royale britannique.

Elizabeth Debicki jouera également Diana. (Photo: imago images / Italie Photo Press)

En 2021, la star de “Twilight” Kristen Stewart sera également devant la caméra en tant que “Queen of Hearts”. Avec “Spencer”, le réalisateur de “Jackie” Pablo Larraín veut se concentrer sur l’une des dernières fêtes de Noël pour la princesse parmi la famille royale. La biographie se déroule sur trois jours au début des années 1990 sur le domaine royal de Sandringham, Norfolk. Diana a de plus en plus de doutes sur son mariage avec le prince Charles et cherche un moyen de ne pas devenir la (malheureuse) reine d’Angleterre.

Le drame du cinéaste chilien a déjà suscité des éloges dès le début avant même le début du tournage. Comme le portail de l’industrie “Deadline” l’a annoncé début juillet, la société new-yorkaise FilmNation a déjà vendu les droits de distribution de “Spencer” sur la place de marché virtuelle de Cannes dans le monde entier. Seule la Chine n’a jusqu’à présent montré aucun intérêt pour le projet de film.