Dans «  oui  », il y a un moment parfait pour chaque signe

Beaucoup de gens rêvent de se marier et de construire une vie avec ceux qu’ils aiment, mais qu’en est-il de la demande en mariage? C’est le moment qui commence une nouvelle phase et qui est aussi important que la grande cérémonie.

Pour ceux qui en font la demande, il est temps de mettre la créativité en action et de la rendre belle pour montrer à quel point vous aimez la personne avec qui vous êtes. Et, pour ceux qui reçoivent la proposition, c’est un moment qui restera à jamais dans les mémoires comme une manifestation d’affection sans précédent.

Les natifs de chaque signe ont des personnalités et des préférences différentes qui font la différence même en ce moment!

bélier

Les Aryens sont confiants et ont une très forte personnalité, il faut donc sortir des sentiers battus pour les impressionner. Elle est impatiente, alors ne soyez pas trop méfiant, sinon elle s’ennuiera. Surprenez-la quand elle s’y attend le moins et investissez dans un discours pratique mais romantique.

Taureau

La taurine est classique et romantique, elle aime donc suivre les traditions du mariage – et cela comprend une belle bague. La demande elle-même peut se trouver dans un endroit simple qui a un sens pour vous, car le symbole de l’union doit être unique, alors investissez dans différentes alliances!

Gémeaux

Indépendamment des traditions ou du luxe, le Gémeaux est très sociable et valorise hautement les amis, à cause de cela, vous pouvez compter sur leur aide pour proposer. Réalisez une superbe production où vous montrez votre amour pour elle et pour le monde entier dans lequel elle vit.

Cancer

Le Cancer tient beaucoup à la famille et voudra qu’elle fasse partie de ce moment. En plus de demander la permission à son père, comme le dit le rituel, vous devrez le faire devant toute la famille. Elle n’oubliera jamais ce moment et adorera avoir la présence de tous ceux qu’elle aime dans ce souvenir.

Lion

Elle est confiante et aime être le centre d’attention, alors lorsque vous demandez à une leonina de se marier, assurez-vous d’en faire un acte très public. Présentez-vous à son travail et faites un geste beau et significatif. Cela montrera que vous n’avez pas peur de montrer à tout le monde à quel point vous l’aimez.

vierge

La Vierge est pratique et organisée, il sera donc difficile de lui cacher un grand plan. Investissez dans un dîner intime et simple pour vous deux, consacrez-vous à chaque détail de l’environnement et donnez à tout une touche spéciale. Une chanson qui a marqué votre histoire peut faire toute la différence!

Kg

Amoureuse des traditions et très sociable, la Balance ne se dispensera pas non plus de la présence d’amis et de famille en ce moment remarquable. Créez un environnement simple mais sophistiqué pour l’occasion et ne vous inquiétez pas des grands gestes, juste de vos mots.

Scorpion

Le Scorpion est discret et préfère garder ce moment entre vous. Préparez un dîner aux chandelles dans un endroit isolé et romantique, essayez de lui montrer à quel point vous teniez à lui montrer juste et exclusivement à quel point vous l’aimez à travers ce simple geste.

Sagittaire

Enchanté par de nouveaux horizons et coutumes, le Sagittaire fuit les traditions et les normes. Pourquoi ne pas lui demander de l’épouser lors d’un voyage en couple? Il n’y a pas de meilleure situation! Surprenez-la lors d’une promenade et rendez l’occasion encore plus spéciale.

Capricorne

Le Capricorne est traditionnel et appréciera également une bague qui représente l’ordre. Emmenez-la pour un pique-nique romantique et simple, car elle apprécie ces moments simples de la relation. Investissez dans des alliances féminines qui représentent la délicatesse et l’élégance que vous voyez en elle.

Aquarium

Propriétaire d’un esprit libre et créatif, le Verseau mettra sa créativité en action. Elle valorise l’originalité et n’a pas beaucoup de fioritures, alors n’ayez pas peur d’oser. Des surprises dans des lieux insolites ou même une farce peuvent rendre le moment unique pour elle.

Poisson

Les Poissons rêvent d’une demande en mariage qui sort tout droit des films romantiques hollywoodiens. Canalisez tout votre romantisme et considérez tout ce que vous en savez. Peut-être que recréer la scène d’un film ou d’un livre qu’elle aime est un excellent moyen de la surprendre!